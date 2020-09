Rotterdammer krijgt twee jaar cel voor beschieten Zoetermeerse club

Een 21-jarige Rotterdammer is maandag veroordeeld tot 24 maanden celstraf voor het beschieten van Club Cobra in Zoetermeer vorig jaar. Een 20-jarige medeverdachte, waartegen eerder 16 maanden werd geëist, gaat vrijuit.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober werd meerdere keren op de club in het centrum van Zoetermeer geschoten. Een paar weken later, op donderdag 7 november, was het weer raak.

Op camerabeelden was te zien hoe een rode scooter en een zwarte Kia voorbij de club reden. Twee dagen na de beschieting werd de scooter gevonden in Zoetermeer. Volgens een getuige waren de mannen die de scooter daar hadden geplaatst, vertrokken in de Kia die eerder werd gezien.

Tegen de 21-jarige Rotterdammer werd 32 maanden geëist, daar moet hij nu 24 maanden van zitten.