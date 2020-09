Tweehonderd Rotterdamse basisschoolleerlingen thuis na besmettingen onder leerkrachten

De vestiging van OBS De Pijler aan de Rijtuigweg in Rotterdam-Zuid is sinds maandag dicht omdat drie leerkrachten zijn besmet met het coronavirus. Volgens een woordvoerder van de overkoepelende stichting BOOR zitten tweehonderd leerlingen thuis.

Het gaat om de dependance De Kleine Pijler waar drie leerkrachten lesgeven die nu positief zijn getest op het coronavirus. Eén leerkracht die werd getest is nog in afwachting van de uitslag. Het hele gebouw van De Kleine Pijler is dicht.

Onderlinge besmetting

Tweehonderd leerlingen die op de locatie naar school gaan krijgen vanaf maandag online les. Zoals ook aan het begin van de uitbraak van het coronavirus in maart werd gedaan. In totaal zitten alle twintig medewerkers van de locatie thuis. Volgens een woordvoerder is dit om te voorkomen dat medewerkers elkaar onderling besmetten.

Naar verwachting kunnen de leerlingen maandag 5 oktober weer naar school, dan zit de quarantaine van de leerkrachten erop.

Vrijdag werd al een brief op de website van de school geplaatst waarin te lezen was dat 'veel collega's zich de afgelopen weken al hebben laten testen omdat zij veelal milde klachten hadden'. Dit zorgde ervoor dat groepen een of twee dagen per week niet naar school konden.