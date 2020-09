Dakloze vrouwen hebben hun eigen opvang in Rotterdam: 'Veel mannen vertonen haantjesgedrag'

Thuisloze vrouwen kunnen nu dag en nacht terecht in een speciale vrouwenopvang in Rotterdam. Afgelopen dinsdag ging de opvang in het William Booth-huis open. Volgens regiomanager Jaantje van Ginkel wordt er meteen veel gebruik van gemaakt. "Alle 32 plekken zijn bezet."

Het Leger Des Heils heeft de opvangplek voor thuisloze vrouwen opgezet, omdat die extra kwetsbaar zouden zijn. Zij hebben bescherming, privacy en begeleiding nodig.

Eén van de nieuwe bewoonsters, die anoniem wil blijven, vindt het nodig dat vrouwen een eigen plek hebben. "Veel vrouwen hebben net als ik huiselijk geweld meegemaakt. Veel mannen in een opvang vertonen haantjesgedrag."

Woonkamergevoel

Volgens verslaggever Laurence van Ham ziet de centrale ruimte van de opvang op het Coolhaveneiland er erg gezellig uit. "Je krijgt hier een woonkamergevoel door de televisie, de vele boekenkasten en zelfs een sjoelbak." Bewoonster Gianna is minder te tevreden over de nieuwe opvang. "We zijn terug bij af. We waren luxe gewend, dus dit is moeilijk voor mij. Ik ben heel verdrietig."

Gianna mocht sinds april gebruik maken van cruiseschip MS Allegro en daar had iedereen een eigen kamer. "We moeten nu privacy inleveren. Ik deel mijn kamer nu met vijf personen en je hoort alles. Ik heb geen eigen tv meer en moet de afstandbediening, de wc en de douche delen."

Vaste veilige plek

Van Ginkel kan zich enigszins inleven in haar teleurstelling, maar het cruiseschip was een tijdelijke oplossing. "We hopen met deze opvang een vaste veilige plek te creëren. Officieel is dit nog een nachtopvang, maar je kunt hier dag en nacht terecht. We denken dat deze ruimte voorlopig voldoende is voor Rotterdam."

Dat de opvang dag en nacht open is, is voor Gianna een groot pluspunt. "Ik ging naar een nachtopvang in Delft en daar stond ik 's ochtends om 08:00 uur met mijn trolly op straat. Zeker in coronatijd was dat zwaar. Dan kon je bijvoorbeeld ook niet een McDonald's inlopen om op te warmen en je telefoon op te laden." Gianna heeft in zes verschillende opvangen overnacht. Voor haar maakt het niet veel uit om een ruimte te delen met mannen. "Ik had er geen last van."