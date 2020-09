'Vader van de Deltawerken' heeft nu standbeeld in Capelle aan den IJssel

Hij is de grondlegger van het Deltaplan en de bedenker van onder meer de Europoort: waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen. In Capelle aan den IJssel is maandag een standbeeld onthuld van de man die bij velen onbekend is gebleven.

Het beeld staat vlak bij de Hollandsche IJsselkering, het eerste van de Deltawerken. Het is ook het enige wat hij zelf nog gezien heeft. Johan van Veen is gestorven in 1959. Meer dan 60 jaar na zijn dood, krijgt hij nu een blijvende herinnering.

Deltacommissaris Peter Glas is aanwezig bij het onthulling van het standbeeld. "Hij was een ziener, hij was een ingenieur die al voor de oorlog, en ook na de oorlog, heeft gewaarschuwd voor wat uiteindelijk de watersnoodramp werd. Hij heeft het gezien en berekend wat er nodig was."

Onbegrepen

Johan van Veen heeft al in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn plan bedacht om zeearmen af te sluiten en dijken te verhogen om het achterland te beschermen. Zijn ideeën worden in die tijd niet altijd begrepen.

Dochter Marian van Veen: “Het deed hem het ontzettend veel, het kwam hard aan dat hij niet werd begrepen. De domme opmerkingen van andere ingenieurs die helemaal niet meer begrepen waar hij het over had.”

Peter Glas kent het verhaal over het onbegrip voor de ideeën van Van Veen: “Ik heb begrepen dat er niet altijd naar hem werd geluisterd, maar hij zag het en hij zag het heel scherp. En uiteindelijk na de watersnoodramp lagen zijn plannen al klaar en konden de Deltawerken snel van start gaan. Dat is ook zijn nalatenschap en daarom is het terecht dat hij hier wordt geëerd met dit prachtige standbeeld.”

Marian van Veen weet nog dat haar vader de watersnoodramp van 1953 zag aankomen:



Het beeld van Johan van Veen staat aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel, aan de oever van de IJssel. “Ik hoop dat er veel mensen langslopen en kijken en zich verwonderen”, zegt Marian van Veen. Dat ze zich verwonderen waarom ze nooit eerder van hem gehoord hebben.”

Een standbeeld zou van Johan van Veen zelf niet gehoeven hebben, weet z’n dochter: “Dat had hij onzin gevonden hoor, daar had ik hem geen plezier mee gedaan. Hij vond dat het werk moest gebeuren en het ging niet om hem persoonlijk. Het werk was belangrijk, want dat was het behoud van het land.”

Toekomst

Een deel van de plannen van Johan van Veen wordt bewaard bij het Nationaal Archief in Den Haag. Een ander deel ligt in het Zeeuws Archief. Ook de familie Van Veen heeft stukken van de ingenieur. Stichting De Blauwe Lijn wil al deze stukken bijeenbrengen om jonge mensen te inspireren. De Blauwe Lijn is ook één van de initiatiefnemers van het standbeeld.

“Johan van Veen was iemand die niet alleen de plannen bedacht, hij ging ook het veld in. En als hij iets nodig had wat er nog niet was, dan bedacht hij het zelf”, vertelt Karen van Burg van Stichting De Blauwe Lijn. “Zo bedacht hij de voorloper van de computer om getijden te berekenen en de Van Veen Grijper waarmee bodemmonsters konden worden genomen.”

Het borstbeeld van Van Veen aan de Hollandsche IJssel moet mensen eraan herinneren dat de strijd tegen het water doorgaat. Als het aan De Blauwe Lijn ligt, wordt de jongere generatie daarbij betrokken en uitgedaagd.