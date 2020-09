Bewoners Brielse 'nieuwbouwvallen': 'Het zijn nu prima huizen'

Na jaren vol slapeloze nachten en zorgen wordt het grootste deel van de 'nieuwbouwvallen' in de Van Sleenstraat in Brielle nu bewoond. De kopers van vier van de zes woningen hebben de fouten in hun huizen laten herstellen en kunnen een zware periode achter zich laten.

Nog voordat de nieuwbouwwoningen in het centrum van Brielle af waren, werden ze onbewoonbaar verklaard. De bouwer had flinke steken laten vallen. De constructie bleek niet veilig en werd op 36 punten afgekeurd. Zo liepen de isolatiekorrels via de stopcontacten de muur uit.

De bewoners willen nu vooral rust en een rottijd afsluiten. De laatste jaren moesten ze meerdere keren verhuizen van de ene naar de andere woning en soms zelfs camping. Eén gezin bracht de kraamtijd noodgedwongen door bij ouders in huis.

Maar ze vinden het vooral vervelend dat hun huizen nu zo'n negatief imago hebben. "Als ik zeg waar ik woon, dan zeggen mensen: O dat zijn die slechte huizen. Dat is echt niet leuk."



Onder vergrootglas

En het is volgens de bewoners ook zeker niet meer waar. "Het zijn nu prima huizen. Onze woningen hebben tijdens het afbouwen onder een vergrootglas gelegen. Ze zijn door de bouwkundig inspecteurs extra goed gecontroleerd. Misschien zijn het wel de best gecontroleerde huizen ooit!"

Teleurstelling is er nog altijd over de manier waarop ze in de kou kwamen te staan toen bouwer EPS Bouw failliet ging en de verzekeraar ze in de steek liet. "Iedereen trok de handen van ons af. Dat zoiets kan in een land als Nederland blijft ongelofelijk."



Tot in de Tweede Kamer werd om hulp gevraagd. Het enige positieve dat daaruit kwam is dat er gekeken wordt naar manieren om huizenbezitters beter te beschermen tegen frauduleuze praktijken in de woningmarkt. "Dit mag niemand meer overkomen", daar was iedereen het over eens.

Lening gemeente

De gemeente Brielle schoot de gedupeerden in februari dit jaar te hulp en kwam met een lening zodat de gedupeerden alsnog hun huizen casco af konden laten bouwen.

Dat viel niet bij alle kopers even goed, omdat het alsnog betekent dat ze zelf voor de kosten opdraaien. Door dubbele lasten hadden sommigen al meerdere leningen lopen. Een deel van de bewoners voelde zich onder druk gezet om nog verder in de schulden te komen. Er hing ze een persoonlijk faillissement boven het hoofd.

Twee woningen werden te koop gezet, maar werden nooit verkocht.

Aan de andere twee woningen wordt gewerkt. Doordat dit met eigen middelen gebeurt wordt dit in fases gedaan. Volgend jaar moeten alle woningen bewoond zijn. Ook de bewoners die klaar zijn kijken naar dit moment uit. "Dat alle tuintjes af zijn en het straatje er weer netjes uitziet."