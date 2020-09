Excelsior-directeur De Haan: 'Klap die we niet zagen aankomen'

Excelsior-directeur Ferry de Haan: 'Klap die we niet zagen uitkomen, maar dit seizoen zingen we uit'

De betaalde voetbalclubs hebben maandag, voor aanvang van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, bij elkaar gezeten over de mogelijke gevolgen voor deze sector. Excelsior-directeur Ferry de Haan was bij deze sessie aanwezig. Mogelijk moeten dus ook de Kralingers de komende weken zonder publiek spelen.

"Dit is wel een tik, maar dat geldt voor alle sporten. Niet alleen het betaalde voetbal. Als het bijdraagt aan de volksgezondheid, dan zit het er uiteraard niets anders dan ons eraan te conformeren. Maar het is wel een klap die we niet zagen aankomen", geeft De Haan toe.

Volgens de directeur van Excelsior heeft de voetbalsector genoeg coronamaatregelen genomen. "Dat is voorlopig voor niks geweest", vindt De Haan. "Je kunt geen recettes doen, de horeca valt stil en een stukje aandacht valt stil." De Haan merkt dat er een 'stukje afstand' komt tussen supporters en hun favoriete club: "Zie dat maar eens in te halen."

'Dit seizoen zingt Excelsior wel uit'

De Haan maakt zich op dit moment geen zorgen over het voortbestaan van Excelsior. "We hebben het dit jaar goed voor elkaar. We moesten natuurlijk ook terug in de kosten, maar ik denk dat we het goed onder controle hebben."

Maar de toekomst is wel ongewis, geeft hij toe. "Iedereen blijft ons trouw. Maar hoe lang gaat dat duren?", vraagt De Haan zich af, als de maatregelen langer blijven duren. "Maar dit seizoen zingen we bij Excelsior wel uit. Maar richting een nieuw seizoen moet je je afvragen wie ons blijft steunen."

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Reint-Jan Potze met Excelsior-directeur Ferry de Haan.