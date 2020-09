Gemeente Rotterdam trekt omstreden rapper Insayno terug uit campagnes

Rotterdam had Insayno ingezet voor de campagne #Hartvoor010 waarin de rapper waarschuwt de coronamaatregelen in acht te nemen. In een video maakte hij samen met een Rotterdamse boa een rondrit door de stad en complimenteert daarin mensen die zich aan de coronaregels houden. De campagne liep in de eerste twee weken van september, laat de gemeente maandag weten.

Stadsdichter voor twee dagen

De rapper, die eigenlijk Darryl Danchelo Osenga heet, werd vorige week in Haarlem benoemd tot stadsdichter. Twee dagen later werd die benoeming teruggedraaid nadat een storm van kritiek was opgelaaid over uitspraken van de zanger in het verleden en een aantal van zijn songteksten.

Zo vergeleek hij in 2012 in het nummer Zwarte Bladzijde de slavernij met de holocaust. De concentratiekampen waren volgens hem 'een lachertje' vergeleken met de slavenhandel. Ook waren de aanslagen in de VS 9/11 en de aanslagen in Parijs op onder meer het muziektheater Bataclan volgens hem gepleegd door anderen dan de terroristen die nu als dader zijn aangewezen, om hen in een kwaad daglicht te stellen.

De uitspraken van Insayno over onder meer de terroristische aanslagen in Parijs leidde tot een storm van kritiek

Een jaar later zei hij te hopen dat de net vrijgekomen moordenaar van de Rotterdamse politicus Pim Fortuyn ook Geert Wilders te grazen zou nemen. Maar het bleef niet bij uitspraken. De rapper werd ook een aantal keren veroordeeld voor opruiing en het bekogelen van politieagenten in de Haagse Schilderswijk.

Gemeente neemt maatregelen

De ophef was de gemeente Rotterdam niet ontgaan. Vrijdag is de video met Insayno van de communicatiekanalen van de gemeente verwijderd. Omdat op Twitter nog een discussie liep over de keuze van de gemeente om Insayno in te schakelen, is de video daar nog even blijven staan. Tot maandag, laat de woordvoerder weten.

"Wij zijn geschrokken van alle dingen die naar boven zijn gekomen. Die campagne was positief bedoeld, maar er is een discussie op gang gekomen die je op zo'n moment niet wilt."

Ook in augustus maakte Insayno met Rotterdamse boa's een tripje door de stad en ging in gesprek met Rotterdammers

De gemeente heeft vaker met de rapper gewerkt. Zo circuleert er nog een filmpje uit augustus waarin hij met Rotterdammers over corona in gesprek gaat en ter plekke daarover rapt. "We gaan nu onderzoeken waar hij in onze organisatie allemaal is ingezet. Dat gaan we allemaal terugtrekken."

Niet voor herhaling vatbaar

De woordvoerder kan niet te veel ingaan op andere vormen van samenwerking met Insayno. Leefbaar Rotterdam heeft vragen gesteld aan het college en die moeten eerst beantwoord worden.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar, die in haar vragen aangaf 'verbijsterd' te zijn over de keuze voor de Amsterdamse muzikant, is blij met het besluit van de gemeente om de banden te verbreken.

"Maar ik wil weten hoe dit kan en wil dat het college kritisch bekijkt hoe dit proces is verlopen; wie maakt de keuze voor zo'n persoon en hoe is die keuze tot stand gekomen. Deze man is nooit van onbesproken gedrag geweest en dit was dan ook onnodig schadelijk."