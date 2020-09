Het Sloopteam aflevering 4 - Kutcorona: zijn al de maanden training voor niets geweest?

Een groep Rotterdamse vrienden wil wat we allemaal wel eens willen: gezonder leven. Ze stellen daarom een ambitieus doel. Ze gaan de mooiste marathon ter wereld lopen. Er is alleen een klein probleem: ze zuipen, snuiven en leven zo hard, dat het lopen van 42,2 kilometer ongeveer net zo waarschijnlijk is als Jules Deelder die uit de dood opstaat en opeens plat Amsterdams praat.

Vandaag staat alles opnieuw in het teken van Covid-19. Een paar maanden geleden was dat ook al zo, het was een zwarte dag voor het Sloopteam. In deze vierde aflevering blijkt dat de marathon wordt afgelast. Er heerst een enorm gevoel van teleurstelling, boosheid en frustratie. Maanden van training lijkt nu zinloos.

Nick krijgt al het nieuws van de marathon mee terwijl hij op vakantie is in Ischgl, waar hij terug komt met het coronavirus.

Niet veel later ligt het hele sloopteam ziek op bed. Niet alleen de teleurstelling van de marathon is een klap, ook komen er vrijwel geen klanten meer naar de barbershop van Ed. De onzekerheid van een nieuwe zaak en een mogelijke sluiting hangen als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Tot het bericht daar is, alle kapperszaken moeten ook hun deuren sluiten. Met nog 400 euro in zijn zak moet Ed voor onbepaalde tijd overleven.