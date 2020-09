Sparta-directeur Manfred Laros: 'In deze tijd niet leuk om directeur te zijn'

Sparta-directeur Manfred Laros heeft een duidelijk antwoord op de vraag of het in deze tijd wel leuk is om directeur te zijn van een voetbalclub."Nee het is niet leuk. Je wil vooruit met je club en ik heb het idee dat we op dit moment stilstaan of zelfs achteruit gaan en daarvoor zit ik er niet", aldus Laros.

De algemeen directeur doelt daarmee op de nieuwe maatregelen die voor de overheid genomen zijn om het coronavirus terug te dringen. Bij geen enkele sportwedstrijd is er nog publiek welkom. En dus blijft het Kasteel zondag leeg, als Sparta thuis speelt tegen AZ. "Met het nemen van deze ingrijpende maatregelen moet de noodzaak wel erg hoog zijn, ondanks dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen de aanwezigheid van publiek in het voetbalstadion en de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland. Desalniettemin kiest de overheid hiervoor, dit hebben we te accepteren."

En dus kloppen de voetbalclubs weer aan bij de overheid. "De roep naar Den Haag wordt harder en luider. We zijn ontzettend gelukkig met de faciliteiten en de hulp die al geboden is, maar dat is niet voldoende en dat weet Den Haag ook. Ze weten dat er extra hulp nodig is", meent de Sparta-directeur.

Laros maakt zich op korte termijn nog geen grote zorgen. "Dit seizoen gaat Sparta het met haar fans en sponsoren wel uitzingen. We kunnen wel wat opvangen. We hoeven geen spelers te verkopen en op dit moment staan de medewerkers niet te discussie. Gaat het langer duren dan dit seizoen, dan is het onvermijdelijk. Dat is niet alleen voor Sparta zo, maar voor heel veel voetbalclubs."

"Sparta heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie op Het Kasteel te creëren", vervolgt de club. "Wij menen ook dat dit met alle partijen, waaronder met name de Gemeente Rotterdam, heel goed gelukt is."

'Niet verder kijken dan de komende drie weken'

Sparta zal één thuiswedstrijd zonder publiek moeten spelen: die tegen AZ van aanstaande zondag. "Dat is al spijtig genoeg. Maar voor hetzelfde geld zijn het meer wedstrijden", zegt Laros. De club zal dinsdag de fans informeren over hoe Sparta nu verder gaat met de toegangskaarten voor de komende wedstrijden.

"Ik denk dat we voor een moeilijk seizoen staan. De beperking van publiek in het stadion is een enorme belasting die we met elkaar moeten dragen. Verder kijken dan de komende drie weken gaan we niet doen", laat de Sparta-directeur weten. "Dit hakt erin."

Luister hierboven naar de volledige aflevering van de FC Rijnmond Podcast over Sparta met presentator Jan Jaap Pruysen, chef sport Ruud van Os, commentator Sinclair Bischop en Sparta-fan Anton Slotboom.