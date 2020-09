Sparta over publieksverbod: 'Roep om steun voor betaald voetbal wordt harder en luider'

Manfred Laros (Sparta-directeur) over nieuwe coronamaatregelen: 'We kijken nu niet verder dan de komende drie weken'

"Met het nemen van deze ingrijpende maatregelen moet de noodzaak wel erg hoog zijn, ondanks dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen de aanwezigheid van publiek in het voetbalstadion en de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland", reageert Sparta-directeur Manfred Laros op het besluit om de komende drie weken geen publiek meer toe te staan bij sportwedstrijden. "Desalniettemin kiest de overheid hiervoor, dit hebben we te accepteren."

"Sparta heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie op Het Kasteel te creëren", vervolgt de club. "Wij menen ook dat dit met alle partijen, waaronder met name de Gemeente Rotterdam, heel goed gelukt is."

Het besluit van de overheid 'maakt de roep om steun voor het betaald voetbal nog harder en luider', meent Sparta. "We gaan er vanuit dat het kabinet dit ook zal begrijpen. Het is van groot belang dat we zo snel als mogelijk weer met fans in de stadions kunnen voetballen anders is de schade voor het voetbal en de overige sport in Nederland niet te overzien."

'Niet verder kijken dan de komende drie weken'

Sparta zal één thuiswedstrijd zonder publiek moeten spelen: die tegen AZ van aanstaande zondag. "Dat is al spijtig genoeg. Maar voor hetzelfde geld zijn het meer wedstrijden", zegt Laros. De club zal dinsdag de fans informeren over hoe Sparta nu verder gaat met de toegangskaarten voor de komende wedstrijden.

"Ik denk dat we voor een moeilijk seizoen staan. De beperking van publiek in het stadion is een enorme belasting die we met elkaar moeten dragen. Verder kijken dan de komende drie weken gaan we niet doen", laat de Sparta-directeur weten. "Dit hakt erin."