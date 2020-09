Nieuwe coronamaatregelen: mondkapjes in winkels

Vanaf dinsdag 18:00 uur gaan strengere maatregelen gelden in de strijd tegen corona. Dat hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt. Volgens de bewindslieden is de tweede coronagolf inmiddels een feit. Met name in Rotterdam is de situatie 'zorgelijk'. Het kabinet 'trekt aan de noodrem', zo werd duidelijk.

Rutte en De Jonge benadrukten nogmaals hoe slecht de situatie is, onder meer in Rotterdam. Rutte had een onheilspellende boodschap voor onze regio. Rotterdam zit inmiddels in de zwaarste risicocategorie, samen met Den Haag en Amsterdam. Deze categorie 3 is 'ernstig'. "In deze situatie is ingrijpen hard nodig", zei de premier.

Dit virus is als een mammoettanker; het kost tijd om bij te sturen en hem af te remmen Hugo de Jonge

Minister De Jonge lichtte de situatie nog even toe met cijfers. In Nederland is het aantal besmettingen met corona inmiddels opgelopen boven de 100.000. "Van elke 170 mensen die je tegenkomt, is er een die je kan aansteken met corona. We hebben nu te maken met 3000 nieuwe besmettingen per dag. We verwachten dat dat volgende week 5000 nieuwe besmettingsgevallen per dag zal zijn." In Rotterdam is op elke 177 mensen er één besmet met corona.

De bewindslieden gaven tijdens de persconferentie aan hoe dat het virus niet in te dammen is als niet iedereen meewerkt. Het aantal regio's dat rood kleurt neemt volgens hen met de dag toe.

De maatregelen die vanaf dinsdag gaan gelden

Premier Rutte herhaalde maandagavond de adviezen zoals die al sinds het begin van de coronacrisis half maart gelden: "Houdt 1,5 meter afstand, was je handen helemaal stuk, nies in je elleboog, laat je testen als je klachten hebt, blijf thuis als je klachten hebt, net als je huisgenoten." Verder:

- Niet onnodig reizen

Het advies luidt om het aantal reisbewegingen te beperken en bij voorkeur alleen als dit strikt noodzakelijk is. "Reizen naar je vakantiehuisje kan, maar ga niet op en neer reizen." Ook ligt de nadruk op zoveel mogelijk alleen reizen. Rutte: "Dus niet samen in de auto om te gaan winkelen."

- Horeca

De horecagelegenheden moeten vanaf 22:00 uur de deuren sluiten. Nieuwe gasten mogen na 21:00 uur niet meer binnen.

- Winkels en supermarkten

Ondernemers in de detailhandel moeten een actief deurbeleid gaan voeren. Ook krijgen ze het advies om mondkapjes in de winkel te laten gebruiken. "Het is niet verplicht, maar een winkelier mag mensen zonder mondkapje wel gaan weigeren. We zitten nu in de situatie dat we alles moeten proberen en denken dat dit een goede aanvulling is", aldus Rutte.

- Gezellig bij elkaar met weinig

Samenkomsten, binnen- en buitenshuis, worden weer beperkt: maximaal 40 personen buiten, maximaal 30 binnen. De Veiligheidsregio's blijven aan zet waar het gaat om de zogeheten doorstroomlocaties als winkels, musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, enz. De veiligheidsregio bepaalt welke bezoekerslimieten hier gaan gelden.

- Het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen gaat terug naar 3 mensen ouder dan 13 jaar. Rutte: "Wil je met vrienden naar een terras, beperk dat tot 4 personen."

- In de supermarkt mag je alleen nog naar binnen met een winkelwagentje dat vooraf wordt ontsmet. Supermarkten krijgen de plicht om 2 keer per dag een speciaal winkeluur in te stellen voor kwetsbare groepen als ouderen.

- Sporten

- Alle sportactiviteiten, amateur en professioneel, moeten de komende drie weken plaatsvinden zonder publiek. Alle sportkantines blijven dicht.

- Thuiswerken opnieuw de norm

Werkplekken blijken een cluster van nieuwe besmettingen. Thuiswerken wordt dan ook opnieuw gestimuleerd - alleen als het strikt noodzakelijk is naar het werk - en wordt strenger gehandhaafd. Werkgevers worden aangesproken op overtredingen. Premier Rutte: "Dus geen team building en bedrijfsuitjes. Een tijdelijke sluiting tot twee weken van een bedrijf behoort tot de mogelijkheden."

- Registratieplicht

Voor contactberoepen gaat een registratieplicht gelden (klanten van bijvoorbeeld de kapper, pedicure en fysiotherapeut moeten hun gegevens opgeven) zodat bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker wordt. Ook wordt onderzocht of dit elders ingevoerd kan worden, bijvoorbeeld in gemeentehuizen.

Uitzonderingen

Adviezen over groepsvorming en bijeenkomsten gelden niet voor het onderwijs, kerken en andere gebedshuizen en demonstraties.

De maatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in. Over drie weken wordt het effect ervan geëvalueerd.