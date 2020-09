Feyenoord-directeur Koevermans: 'Je kunt je afvragen of publieksverbod gaat helpen'

"We staan als clubs midden in de maatschappij, dus we zien wat er gebeurt", vertelt Koevermans. "Ook wij zijn er van geschrokken hoe snel corona weer om zich heen grijpt. Logischerwijs staat de volksgezondheid op één. In die zin is het te begrijpen dat het kabinet nu met meerdere ingrijpende maatregelen komt in een poging het tij te keren."

'Geen bewijs dat gang naar voetbalstadion onveiliger is dan bezoek aan supermarkt'

"Natuurlijk zal er iets minder gereisd worden als mensen niet naar het stadion komen", vervolgt Koevermans. "Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de gang naar het voetbalstadion onveiliger zou zijn, dan pakweg een bezoek aan de supermarkt. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat buitenevenementen veel minder een mogelijke besmettingshaard zijn dan alles wat binnen gebeurt."

"De overheid bevestigt zelf ook dat buiten veiliger is dan binnen. Juist om dat definitief aan te tonen, in het belang van het gehele voetbal maar zeker ook van allerlei andere buitenevenementen, waren we met het Erasmus MC en Casper van Eijck net een grootschalig onderzoek onder onze bezoekers begonnen. Ook dat valt direct stil nu er de komende weken toch zonder publiek moet worden gespeeld."

"Dat is extra zuur gezien de enorme inspanningen en forse investeringen die juist onze bedrijfstak de afgelopen maanden deed om wedstrijden veilig te kunnen organiseren. Maar Den Haag heeft haar keuzes gemaakt en dat accepteren we uiteraard."

En dan maar hopen dat Den Haag het voetbal niet in de kou laat staan Feyenoord-directeur Mark Koevermans

"Clubs zullen de komende weken de toch al fors knellende broekriem nu wel nog weer verder moeten aanhalen", vervolgt de directeur van Feyenoord. "En dan maar hopen dat het spelen zonder publiek tot drie weken beperkt blijft en vooral dat Den Haag het voetbal niet in de kou laat staan nu clubs langzamerhand in echt onoverkomelijke problemen komen."