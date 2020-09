FC Dordrecht-directeur De Zeeuw: 'Dit maakt het er niet makkelijker op'

"Dit is een hard gelag voor het betaalde voetbal", vindt FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Verrast is hij wel. "Maar het is wel logisch, denk ik."

De Zeeuw zag de nieuwe getroffen maatregelen van het kabinet niet aankomen. Hij voelt zich overvallen. "Toen we het ook hoorden, was onze eerste reactie: 'Verdorie!' We hebben er echt alles aan gedaan om dit te voorkomen", zegt de algemeen directeur van de Schapenkoppen, die zich bij de beslissing van het kabinet heeft neergelegd.

"We hebben het al niet breed en dit gaat het er uiteraard niet makkelijker op maken. Ik vind het nog te vroeg om hier iets over te roepen. Maar het is natuurlijk niet leuk", zegt De Zeeuw over de situatie van FC Dordrecht.

Luister hierboven naar de volledige reactie van FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw over de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet.