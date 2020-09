Excelsior hard onderuit in regenachtig Amsterdam (3-0)

Op een drijfnatte Toekomst is Excelsior maandagavond tegen een ruime nederlaag aangelopen. Jong Ajax nam uiteindelijk in de tweede helft afstand van de Kralingers (3-0). Daarmee zakt Excelsior verder weg bij de promotiezone.

Na een vertraagd begin vanwege haperende verlichting, begon Excelsior lang niet slecht in Amsterdam. Na een kleine tien minuten spelen kregen Joël Zwarts en Brandon Ormonde-Ottewill schietkansen, maar beiden vonden geen doel. Ahmad Mendes Moreira was na een kwartier spelen in de eerste helft nog het dichtst bij een Rotterdamse treffer, maar hij raakte de lat.

Naast schietkansen voor Naci Ünüvar en Victor Jensen kon Jong Ajax in de eerste helft niet heel veel uitrichten in de eerste helft. Na rust veranderde dat aanzienlijk.

In minuut 51 kwam de thuisploeg op voorsprong via Brian Brobbey, die van dichtbij binnen kon tikken (1-0). Een kleine zeven minuten later verdubbelde Lassina Traoré de voorsprong van Jong Ajax naar 2-0.

Excelsior kwam in het restant van de tweede helft niet meer tot een aansluitingstreffer. Mitchell van Rooijen, Zwarts en basisdebutant Julian Baas vonden vooral Jong Ajax-doelman Kjell Scherpen op hun weg. Vlak voor tijd strooide Kenneth Taylor nog wat extra zout in de Kralingse wonden (3-0).

Jong Ajax-Excelsior 3-0 (0-0)

Scoreverloop:

51' Brian Brobbey 1-0

59' Lassina Traoré 2-0

87' Kenneth Taylor 3-0

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Matthys, Oude Kotte, Ormonde-Ottewill; Baas (90' Den Heeten), Niemeijer (82' Meijer), Van Rooijen; Zwarts, Omarsson, Mendes Moreira (67' Verhaar)