Crisisexpert: we zullen mondkapjes vanzelfsprekender gaan vinden

Ook al is het een advies en geen verplichting: het dragen van mondkapjes in winkels in de grote steden kan snel iets dwingends krijgen, zegt lector Crisisbeheersing Menno van Duin. "We zullen er niet aan ontkomen dat we de mondkapjes vanzelfsprekender gaan vinden, zoals dat ook in het buitenland gebeurt."

"Als meneer Albert Heijn, meneer Jumbo en meneer Lidl zeggen 'In onze zaak moet je een mondkapje dragen', dan is het ineens verplicht", zegt de crisisexpert. "Zo kun je het opleggen doordat de eigenaar bepaalt wat er in zijn winkel gebeurt."

"Aanvankelijk dachten we dat mondkapjes niet uitmaakten, inmiddels is er toch wel wat onderzoek dat laat zien dat het toch enig effect zal sorteren", zegt Van Duin.

De expert crisisbeheersing vindt het goed dat de persconferentie van premier Rutte en zorgminister De Jonge maandag was en niet pas dinsdag. "Dat straalt urgentie uit: we moeten echt heel snel met elkaar maatregelen nemen."

De maatregelen zijn het ene deel van de boodschap, "maar ook de noodzaak dat we het met 17 miljoen mensen moeten doen."

Of deze maatregelen genoeg zijn, durfde zelfs minister De Jonge niet te zeggen. Ook de crisisexpert noemt het koffiedik kijken. "Het meest veilige antwoord is: ik hoop dat we het met deze maatregelen gaan redden. Volgens mij is er niemand die het zeker weet."

Van Duin benadrukt dat nu niet alle aandacht met extreme maatregelen naar het coronavirus moet gaan. "Dan zou je bijna vergeten dat er ook andere dingen zijn, die ook belangrijk zijn. Als je die veronachtzaamt, krijg je dezelfde problemen als bij de eerste keer." Als voorbeeld noemt hij de grote sociale ongelijkheid die door de crisis en de intelligente lockdown in maart werd blootgelegd. "De kansarmen hebben het wel het slechtst gehad."