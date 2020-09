Horecabaas over nieuwe maatregelen: 'Dit is teleurstellend en veroorzaakt boosheid'

Het nog verder terugschroeven van de openingstijden is 'voor veel bedrijven de doodsteek'. Dat vindt horecabaas Robèr Willemsen. Maandagavond lieten premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge weten dat de laatste inloop in de horeca naar 21:00 uur gaat en de zaken om 22:00 uur moeten sluiten.

Dat veroorzaakt meer problemen in de branche, vindt Willemsen. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en uitbater van verschillende gelegenheden in en om Rotterdam. "Door deze beslissing is er net geen tijd om twee shifts te doen."

Willemsen is gefrustreerd dat 'zijn branche' de klappen van deze coronacrisis moet opvangen. "Dit is teleurstellend en het veroorzaakt boosheid. Er is nauwelijks onderbouwing waarom juist in de horeca de maatregelen worden aangescherpt."

'Het zijn rare maatregelen'

Daarnaast vindt hij dat de branche niet wordt gevraagd om advies. Zo is het aantal mensen dat buiten op het terras mag zitten nu maximaal 40 en mogen groepen hoogstens uit vier personen bestaan. Binnen blijft het aantal bezoekers 30. "Het zijn rare maatregelen. Grote bedrijven kunnen makkelijk dertig mensen kwijt. Dus er is niet goed nagedacht over die dertig mensen binnen."

Door deze maatregel wordt een hele doelgroep weggestreept. "Groepsuitjes, personeelsfeestjes, vrienden, die ga je allemaal niet meer krijgen. De feestdagen komen eraan en mensen moeten beslissingen gaan nemen. Dat valt allemaal weg."

Gepasseerd

Willemsen voelt zich gepasseerd dat de branche niet om advies wordt gevraagd. "Als je maatregelen wilt nemen, overleg dan met ons. Het kan bijna niet zo zijn dat ze niet zien hoe dit ons raakt. En als ze het wel zien, dan begrijp ik niet dat ze toch deze maatregelen nemen."

Nu de maatregelen worden aangescherpt gaat Willemsen voor de tweede keer in een jaar tijd overdenken welke van zijn zaken open kunnen blijven. "Je denkt dat de overheid het beste met je voorheeft, maar daar begin ik aan te twijfelen."