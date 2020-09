Woerts over maatregelen voetbalwereld: 'Het wordt heel lastig voor Feyenoord'

Woerts over maatregelen in voetbalwereld: 'Het wordt heel lastig voor Feyenoord'

Sportmarketeer Chris Woerts spreekt zijn zorgen uit over de nieuwe maatregelen die zijn doorgevoerd in de voetbalwereld. De oud-commercieel directeur van Feyenoord vreest ook voor zijn oude club. "Het wordt heel lastig voor Feyenoord", aldus Woerts.

Woerts noemt het wel goed dat Feyenoord al maanden geleden zelf maatregelen nam. "Ze hebben al in hun eigen vlees heeft gesneden met een salarisverlaging tot 25%. Dat is één van de hoogste percentages in het betaalde voetbal. Feyenoord heeft een voorsprong genomen op de toekomst, maar er gaan harde klappen vallen. Je kunt je euro maar één keer uitgeven en alles zal gefocust zijn op het in stand houden van de selectie. Dat is de levensader van de club."

De maatregelen zijn volgens Woerts logisch, vanwege de oplopende cijfers, maar noemt het ook symboolpolitiek. "Het frustrerende is: je mag wel vliegen, wel naar de moskee, wel naar de kerk, maar niet naar de sportkantine", vertelt Chris Woerts, oud-commercieel directeur van Feyenoord, over de nieuwe maatregelen van het kabinet.

"Dat is bijna niet uit te leggen. Alsof sportclubs geen maatschappelijke relevantie hebben. Het is eigenlijk meten met twee maten", vervolgt Woerts.

"Amateurclubs draaien vaak op het bier, de bitterballen en de kroketten", vertelt Woerts verder. "Dat zijn noodzakelijke inkomsten. Het is niet uit te leggen dat je wel in het vliegtuig mag stappen, maar niet in je eigen sportkantine. Het lijkt wel of de sport hier een beetje de dupe wordt van de nieuwe maatregelen. Laten we hopen dat het maar voor drie weken is."

Betaald voetbal

De impact op het betaalde voetbal is nu nog beperkt, benadrukt Woerts. "Sparta speelt bijvoorbeeld maar één keer thuis in de komende drie weken. Maar op de lange termijn gaat het schuren. Er is een protocol afgesproken met de betaaldvoetbalorganisaties, die keurig worden nageleefd. Er is geen enkel bewijs dat het bezoeken van een voetbalwedstrijd tot meer besmettingen leidt."