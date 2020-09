Facebookpagina voor veiligheid in het Rotterdamse Zuiderpark: 'Wij willen ons park terug'

Vrouwen die regelmatig in het Rotterdamse Zuiderpark te vinden zijn, zijn het spuugzat dat zij zich onveilig voelen in het park. Om dit onder de aandacht te brengen is de Rotterdamse Susana Pedrosa een Facebookgroep gestart: Safe in Zuiderpark. "Wij willen ons park terug."

"Wij gebruiken het park regelmatig en moeten vanuit de gemeenschap een geluid tegen de onveiligheid laten horen", zegt Susana. Zij sport regelmatig in het park en merkt dat er types rondlopen die voor een onaangenaam en onveilig gevoel zorgen.

"Ik heb zelf ook weleens last van ongewenste mannelijke aandacht. Ik voel me dan niet direct bedreigd, maar het geeft wel een onaangenaam gevoel", zegt Susana. "Maar we hebben hier ook regelmatig yogalessen en mijn lerares loopt dan alleen door het park. Zij vertelde ons dat ze meerdere keren is achtervolgd en voelt zich er niet meer prettig."

Ernstige verkrachting

Begin september werd een 20-jarige vrouw op klaarlichte dag door twee mannen verkracht in het Zuiderpark. "Verschrikkelijk als je dat hoort, ik voelde me persoonlijk aangevallen toen ik dat hoorde", zegt de geboren Portugese. "Daarom is het belangrijk dat we vanuit de gemeenschap opstaan tegen seksueel geweld. We moeten ons allemaal aangevallen voelen als een lid van de gemeenschap hier slachtoffer van wordt."

Bart van Rijswoud is de vriend van Susana en mede-oprichter van de Facebookgroep. De emoties lopen op als hij denkt aan de verkrachtingszaak. "Dat is verschrikkelijk", zegt hij, beseffende dat dit zijn vriendin ook kan overkomen. "Het eerste waar ik dan aan denk is mijn vriendin." Terwijl hij dat zegt komen de tranen van woede en frustratie op. "Ik dacht dat dit een veilige plek was om te sporten, maar nu is dat blijkbaar ook niet veilig meer."

Alle hulp is welkom

Om het onderwerp onder de aandacht te brengen, meer bewustzijn voor de situatie te creëren en als het even kan een oplossing te vinden, is de Facebookpagina Safe in Zuiderpark gelanceerd. Binnen een paar dagen zijn er al 260 leden.

Lea Sies is werkzaam bij de stichting Peace Penguins en zet zich in om moeilijk bespreekbare onderwerpen op een creatieve manier onder de aandacht te brengen. De stichting denkt met Susana en Bart mee in de zoektocht naar ideeën en mogelijke oplossingen. "Wat al kan helpen is een beetje op elkaar te letten. Niet op een controlerende manier, maar gewoon een oogje in het zeil houden."

Actieweek

Het idee is om binnenkort een week lang iedere dag een uur te posten in het park, zodat iedereen zich weer even veilig voelt. "Zo willen we onze solidariteit naar elkaar laten zien", zegt Susana. Maar ze weet dat er meer nodig is om het probleem tegen te gaan.

Nu het aantal bezoekers volgens Susana en Bart tijdens de coronacrisis is toegenomen, moet er snel iets gebeuren. "De politie en de gemeente moeten hier onderzoek naar doen en experts raadplegen, zodat zij kunnen uitleggen wat er gedaan moet worden om de veiligheid in het park weer terug te krijgen", besluit Susana.