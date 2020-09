Rotterdamse ondernemer: 'Avondhoreca kun je het niet meer noemen, maar moeten er mee dealen'

"Het is natuurlijk een hard gelag, maar ik denk dat wij ook wel begrijpen dat er maatregelen nodig zijn", vertelt horeca-ondernemer Pieter den Haan van Wijnbar Het Eigendam aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. "Het wordt wel steeds moeilijker om het vol te houden op deze manier."

Eerder deze maandag maakte het kabinet bekend dat horeca in heel Nederland vanaf dinsdag al om 22.00 uur de deuren moet sluiten. "Dat kun je natuurlijk geen avondhoreca meer noemen", vervolgt Den Haan. "Dat is vooravond. Maar het virus is er, het rukt op, we moeten er mee dealen. Ik hoop wel dat we met zijn allen zorgen dat het snel ingedamd wordt. Op deze manier is het voor onze sector niet te doen."

In de Witte de Withstraat sprak verslaggever Maikel Coomans ook met voorbijgangers over het eerder sluiten van de horeca:

Hoeveel verwacht Den Haan mis te lopen met de nieuwe maatregel voor de horeca? "Normaal ga je tot 3.00-3.30 uur door in het weekend en nu mag je om 21.00 uur je laatste gasten binnenlaten. Reken maar uit. Twaalf uur per weekend, een hele hoop geld."

Deze voorbijganger kan zich wel vinden in de nieuwe coronamaatregelen van de overheid:



"Je kan kosten besparen door te snijden in je personeel, maar dat houdt een keer op. Het water staat aan de lippen bij elke horeca-ondernemer denk ik. Vechten voor wat je waard bent. We proberen echt alle maatregelen te handhaven. Natuurlijk zijn er een aantal excessen maar daar moeten we niet naar kijken. We moeten kijken naar 98% van de horeca die het wel goed doet."

Niet iedereen is het eens met de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca: