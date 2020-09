Het weer van vandaag: af en toe zon

Vanavond kan er een beetje regen vallen, vannacht wordt het dan weer droog met later opklaringen en wordt het nevelig. Het koelt af naar 12 graden. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is zwak en aan zee matig.

Morgen is een aardige dag met een mix van zon en bewolking en blijft het tot de avond vrijwel droog. In de middag wordt het 19 graden en staat er een tot matig en aan zee vrij krachtig toenemende zuidenwind.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen is het wisselvallig met dagelijks in meer of mindere mate regen of buien en tussendoor (spaarzame) opklaringen. Langs de kust staat soms een stevige wind en in de middag wordt het 15 graden. Normaal is het begin oktober een graad of 16.