Douane vindt 75 kilo cocaïne in container met avocado's

De douane heeft 75 kilo cocaïne ontdekt in een koelcontainer met avocado's. De drugs werden onderschept bij een standaardcontrole in de Rotterdamse haven.

De container kwam uit Colombia. Onder de laadvloer zat de coke verstopt. De avocado’s waren bestemd voor een bedrijf in Maasdijk. Justitie zegt dat de onderneming niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.

De drugs - met een straatwaarde van 3,7 miljoen euro - zijn inmiddels vernietigd.

In vergelijking met eerder onderschepte partijen is deze vangst klein. Zo trof de douane begin deze maand zeshonderd kilo cocaïne aan in een lading sportschoenen en werden in augustus nog veel grotere partijen ontdekt.