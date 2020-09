Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond: reacties Kolff en Aboutaleb op aangescherpt coronabeleid

De Dordtse burgemeester Kolff en zijn Rotterdamse collega Aboutaleb reageren dinsdagochtend op Radio Rijnmond op het aangescherpte coronabeleid van het kabinet. Kolff is na het nieuws van 08:00 uur te horen, Aboutaleb na 08:30 uur.

Premier Rutte en minister De Jonge presenteerden maandagavond nieuwe maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Zo moeten horecaggelegenheden vanaf vandaag om 22:00 uur sluiten en mogen winkeliers in steden als Rotterdam het gebruik van mondkapjes in hun zaak verplichten. Ook is er geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden.

Kolff en Aboutaleb zijn niet alleen burgemeester, maar ook voorzitters van de Veiligheidsregio's Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Vinden zij de maatregelen van het kabinet voldoende? Of zijn Rutte en zijn ministers krampachtig aan het polderen?

