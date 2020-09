Burgemeester Kolff tegen regionaal mondkapjesbeleid

Wat betreft de mondkapjesplicht heeft de burgemeester van Dordrecht een duidelijke mening: "Doe het landelijk of doe het niet."

Druk op de zorg

De groei van het aantal besmettingen in het hele land is zorgelijk, vindt Kolff. "Iedere week zit er bijna een verdubbeling in en dat zie je ook terug in de ziekenhuizen. Dat is een van de belangrijke pilaren die we hebben. We moeten de druk op de zorg beheersbaar houden. Je ziet nu al dat ziekenhuizen de reguliere zorg weer moeten afschalen of op een andere manier moeten inrichten."

De effecten van de maatregelen die nu worden genomen, zijn pas na twee weken zichtbaar als mensen de regels naleven. Dat betekent volgens Kolff dat we in de komende twee weken nog toenames zullen zien in het aantal opnames in de IC's.

Kolff vindt daarom dat er maandagavond een grote stap is gezet met de aankondiging van de maatregelen. Een noodzakelijk kwaad om het virus in te dammen en de zorg te ontlasten. "Ik snap dat het niet leuk is, want het is een grote beperking in de vrijheden van mensen en de mogelijkheden van ondernemers om hun bedrijf te draaien."

Gedragscrisis

Volgens Kolff is de coronacrisis een gedragscrisis. Hij hoopt dat als iedereen de maatregelen naleeft, we zo snel mogelijk terug kunnen naar een normale gang van zaken.

Kolff zag na de lockdown een verandering plaatsvinden in het gedrag van mensen. "We waren succesvol met de intelligente lockdown, iedereen had zijn steentje bijgedragen. Het virus leek wel bijna weg. Na de vakantie leek het urgentiebesef weg. Nu de cijfers oplopen, zie je dat urgentiebesef oplopen."

Kolff snapt dat zijn collega's in onder andere Rotterdam, Amsterdam en Utrecht op zoek gaan naar strengere maatregelen, omdat daar de situatie zorgelijker is dan in de rest van het land. Maar volgens hem maakt een landelijk beleid de regels voor iedereen duidelijk: "Ik vind het goed dat er een nationale aanpak is, dat biedt eenduidigheid. Het kweekt urgentiebesef."