Aboutaleb vreest tweede intelligente lockdown

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is bang voor een nieuwe intelligente lockdown. Dat zei hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Ik ben er niet gerust op dat we er zijn."

Het kabinet heeft het coronabeleid maandagavond aangescherpt. Zo moet de horeca vanaf vandaag al om 22:00 uur dicht, is publiek niet langer welkom bij sportwedstrijden en worden grote groepen zo veel mogelijk beperkt. Thuis mogen nog maar drie gasten worden ontvangen en aan werknemers wordt aangeraden alleen naar hun werk gaan als thuiswerken niet kan.

Botte maatregelen

Aboutaleb noemt de strengere regels "botte maatregelen". Maar volgens de burgemeester zijn ze wel noodzakelijk. "Ik denk dat dit als tussenbalans nu de goede stappen zijn."

Als de situatie over twee à drie weken niet verbeterd is, zijn nog steviger maatregelen nodig, zegt Aboutaleb. Hij noemt het dreigend tekort aan ziekenhuisbedden "een monster dat boven ons hoofd hangt" en is geschrokken van de sheets die Ernst Kuipers van het Erasmus MC hem daarover heeft laten zien.



De burgemeester is blij dat de nieuwste regels landelijk gelden en niet alleen in een regio als Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft er zelf ook bij het kabinet voor gepleit. "Het was niet gemakkelijk om daar in Den Haag gehoor voor te krijgen. Maar ik ben blij dat het kabinet nu die kant uitgegaan is. Ik hoorde Rutte gisteren zeggen dat het een kwestie was van voortschrijdend inzicht."

"In het begin dachten we dat we via een drietrapsraket een aantal regionale maatregelen zouden kunnen treffen. En een aantal regio's er buiten zouden kunnen houden. Maar als je kijkt naar de cijfers van dit moment zit alleen Zeeland eigenlijk buiten de gevarenzone. In 24 van de 25 regio's zijn zoveel besmettingen dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen."

"Ik hanteer zelf het brandweermodel", verduidelijkt de burgemeester. "Als de stad Rotterdam in de brand staat dan moet je als de brandweer blussen en de rest van de regio's nat houden, als een aangrenzend perceel."

Pleidooi voor mondkapje

Over het advies van het kabinet om in steden als Rotterdam mondkapjes te gaan dragen in horecazaken en winkels zegt Aboutaleb: "U kent mij als een warm voorstander van mondkapjes. Ik heb daar medio juli een pleidooi voor gehouden. In Rotterdam en Amsterdam is er ook een een experiment mee geweest. Het kabinet heeft daar tijdens de uitvoering nooit warme woorden over gesproken. Er is vanuit Den Haag ook geen warme reactie op onze evaluatie

gekomen. Maar ik ben blij dat de beweging nu deze kant weer uit gaat, al had ik liever gezien dat dit beleid landelijk was ingevoerd en ook zou gelden voor bijvoorbeeld publieke gebouwen. Maar het kabinet gaat daarover opnieuw advies vragen aan het OMT."

"Het mondkapje ligt lastig bij het RIVM en delen van het OMT", constateert Aboutaleb. "Het zij zo. Ik moet me daarbij neerleggen, maar ben wel blij met de kleine stap die nu gemaakt is."

De aarzeling van Rutte

Volgens Aboutaleb is een deel van de bevolking nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie. "Er stond vanmorgen gewoon weer file op de verschillende wegen in onze stad. Weten dat het virus er is en je ernaar gedragen, dat blijken twee heel verschillende dingen."

Premier Rutte sloeg maandagavond op de persconferentie de juiste toon aan, vindt Aboutaleb. "Hij had goede teksten. Het was alleen jammer dat hij te lang aarzelde toen hij de vraag kreeg of hij zelf ook een mondkapje zou gaan dragen. Die aarzeling sprak boekdelen. Maar ik ben blij dat hij uiteindelijk toch zei dat hij dat zou gaan doen."