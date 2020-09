Man in Alblasserdam al uren klem onder vloer, reddingsactie bezig

"De vloer in de kruipruimte werd opgehoogd met zand", zegt Eddy van Well van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. "Daarbij is hij klem komen te zitten. Hij ligt nu met zijn buik op het zand en zit klem met zijn rug tegen de fundering. Hij zit in zo'n positie dat het niet mogelijk is om hem aan zijn benen eruit te trekken."

De brandweer heeft gespecialiseerd team uit Alphen aan den Rijn ingeschakeld om de man uit de kruipruimte te krijgen. Ook heeft de aannemer een zandzuiger gestuurd, om het zand weg te halen.



"De meneer is niet gewond", gaat de woordvoerder verder. "Maar het is natuurlijk wel zo dat we de man in de gaten gehouden. Er is ook een ambulance ter plaatse. Het is wel een klus die nog even gaat duren."

En wat er gaat gebeuren als de man naar de wc moet? "Dat soort zaken die kunnen gewoon even niet. Gelukkig ligt hij niet in het zicht. Dus we zien wel hoe we dat dan oplossen."