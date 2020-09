Sparta gaat niet akkoord met schorsing Pinto

Pinto kreeg vlak voor rust de rode prent, nadat hij de bal met de bovenkant van zijn arm van de lijn haalde. Sparta coach Henk Fraser vertelde na afloop al dat hij de rode kaart discutabel vond. “In de wedstrijd dacht ik eerlijk gezegd dat het een 100 procent penalty was. Als ik de beelden zie, krijg je een discussie of het de schouder of arm was. Maar goed, de scheidsrechter neemt de beslissing en dat moeten we accepteren en respecteren.”

Daar komt Sparta nu dus op terug. Mocht de linksback niet vrijuit gaan dan mist hij zondag het thuisduel met AZ Alkmaar.