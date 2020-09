Rotterdammer Kevin over zijn 'dubbele marathon': 'Tachtig procent op doorzettingsvermogen doen'

Op Bali merkt Kevin dat de inwoners van het eiland het financieel erg zwaar hebben door de coronacrisis. De toerisme op het eiland is weggevallen. Het idee voor de tweemalige marathon begon als een geintje, zegt Kevin. "Ik wilde wat geks doen, maar het nam een grote vorm aan om geld in te zamelen voor de lokale bevolking."

Dit idee stond al zes maanden op de lijst van Kevin om eens te gaan doen. "Ik had ook niet verwacht dat het zo'n groot verhaal zou gaan worden", lacht hij.



Endorfines

De voorbereidingen gaan prima, vertelt de Rotterdammer. "Ik ga tachtig procent op doorzettingsvermogen lopen", grijnst de sportieve Kevin. Hij is veel aan het trainen. "De afstand ga ik, denk ik, wel redden. Maar de uitdaging wordt dat ik iedere vier uur weer moet gaan rennen. Ik ga namelijk twaalf rondes van zeven kilometer lopen." Om 20:00 uur begint hij, waarna vier uur later de volgende sessie begint. 48 uur lang.

Kevin denkt dat de tijd tussen het lopen het grootste probleem zal worden: "Als ik had gelopen, dan ging ik douchen en daarna in bed liggen. Maar de endorfines, die ik kreeg van het hardlopen, ruisten dan nog door het lichaam. Dan duurde het even totdat ik in slaap viel. Om 22:30 uur bijvoorbeeld. Als je dan om 00:00 uur weer je bed uit moet, dan gaat dan het lastige worden", lacht Kevin. "Maar ik heb er zin in!"

Voedsel geven

De actie van de Rotterdammer op Bali is al bezig. Zo gaat Kevin woensdag zelf al voedsel aan de lokale bevolking geven. Ook een weeshuis krijgt eten. "We hebben al meer dan honderd families van vier mensen een maand lang voedsel voorzien."

Aan de vooravond van de sponsorloop heeft Kevin er veel zin in: "In mijn gedachten heb ik hem al overwonnen."