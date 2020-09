Podcast Sparta over sportieve prestaties: 'Het is zeer zorgwekkend'

Sparta verloor afgelopen zaterdag kansloos bij PEC Zwolle met 4-0. Bovendien moet de Kasteelclub zondag tegen AZ zonder publiek spelen. Als dat allemaal niet erg genoeg was, dan zijn er nog de transferperikelen rondom smaakmakers Abdou Harroui en Mohamed Rayhi. In de Sparta-podcast van FC Rijnmond hadden Sinclair Bischop, Ruud van Os, Jan Jaap Pruysen en Anton Slotboom genoeg te bespreken.

"Ik ben me kapot geschrokken", zegt Slotboom over de ruime nederlaag in Zwolle. Volgens hem is er reden tot paniek, omdat Sparta geen antwoord heeft op die paniek. Ook Van Os slaat alarm op Het Kasteel: "Het is zeer zorgwekkend."

Bischop denkt zelfs dat, als Sparta na de volgende wedstrijden tegen AZ (thuis) en Feyenoord (uit) geen punten pakt, irritaties kunnen gaan ontstaan bij de Kasteelclub: "Doen de spelers dan nog wel wat een trainer wil?" Maar Bischop ziet voor komende zondag wel perspectief voor Sparta: "Want AZ is ook aangeslagen."