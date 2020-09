Psychotische 'bioscoopmoordenaar' Ergün S. dacht hij in computerspel zat

De 34-jarige Rotterdammer, die in oktober vorig jaar in een Groningse bioscoop een echtpaar doodstak, had last van psychoses. Op de fatale dag dacht hij dat hij in het computerspel Fortnite zat. Van het bloedbad in de bioscoop zegt hij zich weinig te kunnen herinneren. Dat meldt RTV Noord over de rechtszaak in Groningen.

Het echtpaar - schoonmaker van beroep - werd op 26 oktober dood aangetroffen in de Pathé bioscoop van Groningen. S. was het pand binnengegaan, omdat hij een slaapplaats zocht. Hij sprong vanuit een kast te voorschijn en stak eerst Gina (55) dood. Haar man Marinus (56) wilde zijn partner te hulp schieten. Dat werd ook hem fataal.

Een paar dagen later werd Ergün S. opgepakt, nadat hij was herkend van camerabeelden in de bioscoop, waar hij ook zijn identiteitspapieren had laten slingeren. Bij de arrestatie werd hij in zijn been geschoten. S. was zelf ook gewapend: hij had een mes in de ene hand en een stuk glas in de andere.

De Rotterdammer was naar het noorden afgereisd om zijn dochtertje te zien, nadat de relatie met zijn vriendin op de klippen was gelopen. S. stalkte haar.

'Superheld'

De Rotterdammer uit het Witte Dorp waande zichzelf een held en had daar zelfs een outfit voor gemaakt: een kostuum van zilver- en plastic folie. Omdat hij dacht dat zijn pak af en toe opgeladen moest worden, was dat voorzien van batterijen. S. had ook lachgas voorhanden. Naar eigen zeggen om te kunnen vliegen.

Ten tijde van de moord had hij niet het idee dat het slecht met hem ging. Maar zijn broer en zus maakten zich grote zorgen. De Rotterdammer verwaarloosde zichzelf en was meer dan dertig kilo afgevallen. Met het innemen van pillen tegen zijn psychoses was hij gestopt.

Hulpverleners konden geen contact meer met hem krijgen. In Rotterdam hield hij de deur voor hen op slot. In Groningen zwierf hij vaak op straat. Hotels in de stad werd weigerden hem regelmatig, omdat hij op de kamers rookte. Ook hing er een onaangename walm om hem heen.

"U rook niet zo fris", constateerde de rechter dinsdagmorgen. "Ik denk dat dat wel een beetje meevalt", antwoordde S.

S. had visioenen over 'eltitetroepen', die zijn dochtertje hadden ontvoerd. Hij wilde een safehouse voor haar bouwen. Van de steekpartij, die Gina en Marinus het leven kostte, zegt hij zich weinig meer te kunnen herinneren.

Een GGZ-woordvoerder vertelde eerder tegen Rijnmond dat een traject was ingezet om S. gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting.



De rechtszaak gaat vanmiddag verder. Dan worden onder anderen deskundigen van het Pieter Baan Centrum gehoord over de geestestoestand van de verdachte. Als S.op de dag van de fatale steekpartij volgens hen volledig ontoerekeningsvatbaar was, kan hij worden veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.