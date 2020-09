Vlaardingse jeugd vouwt vogels voor vrede

In oktober gaan alle vredesvogels naar politici in Den Haag

In het voormalig pand van V & D in Vlaardingen is een expositieruimte ingericht

Het initiatief om symbolisch kraanvogels te vouwen voor vrede startte bij de herdenking begin augustus in Vlaardingen van 75 jaar Hiroshima en Nagasaki. Op diverse plekken in de stad konden vredelievende Vlaardingers gevouwen vogels inleveren. Ook basisscholen en middelbare scholen omarmden het idee van de Vlaardingse tak van PAX. "Wij gaan vanuit verschillende steden in Nederland in de loop van oktober alle gevouwen vogels naar Den Haag brengen. We willen de politiek duidelijk blijven maken dat kernwapens de wereld uit moeten."

Vrede & Durf

In het voormalig pand van V & D in het centrum van Vlaardingen is een tijdelijke expositie ingericht. Vrede & Durf is de naam met een knipoog naar het voormalig warenhuis dat al tijden leeg staat. Leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum komen zakken vol kleurrijke vogels brengen.

"Wij hebben er hier 1350", vertellen de jongeren trots terwijl ze de gevouwen kraanvogels in de lucht gooien. "Het is zo belangrijk dat we elkaar steunen, nu ook met Corona en alles", zegt een Vlaardingse scholiere. "Als zo'n vogeltje een beetje helpt om geen kernwapens meer te hebben, waarom niet?"

Willy van Bree-Kreeft is onderwijzer en stimuleerde haar leerlingen in het vouwen voor vrede. "Los van geslacht, kleur, afkomst, geloof, ras, iedereen is gelijk en met elkaar zijn we de wereld. Ik geloof in die druppel op de gloeiende plaat. Een heleboel druppeltjes bij elkaar en dan heb je toch zo'n hele hoop kraanvogels."

Lubbers

De vredesbeweging leeft dus nog. "Zeker als je ziet dan PAX twee jaar terug de Nobelprijs voor de Vrede kreeg", vertelt Han Raeijmaekers. "Voor mij begon dat met de grote demonstraties tegen kernwapens in onder meer Den Haag in de jaren 80. Toenmalig premier Lubbers gaf me een duw in de rug. De regering had moeite met kernwapens in NAVO-verband destijds. We keerden bij de demonstratie met zo'n 100 duizend mensen Lubbers de rug toe."

"Ik ben toen het podium opgeklommen en heb hem het gedicht gegeven van het kleine meisje van Hiroshima. Lubbers schreef me later een brief dat hij dat in de wandelgangen in Den Haag zou ophangen. Daarna gaf hij nog een lezing op de school waar ik les gaf, Spieringshoek in Schiedam, en sprak hij iedereen toe. Daar begon het voor mij in de vredesbeweging."

Den Haag

De actie vouwen voor vrede is volgens de PAX-man een succes. "Ik had op veel minder gerekend dan de 3500 vogels, die we nu al binnen hebben. Ik ben zo blij dat de scholen dit hebben opgepakt. We doen het samen. Het komt kennelijk goed over op de jeugd. Als je het laat zien wat er is gebeurd, dan komt dat over."

Raeijmaekers verwacht dat in de tweede helft van oktober vanuit verschillende steden gevouwen kraanvogels naar Den Haag gaan om de roep voor wereldwijde vrede kracht bij te zetten.