FIOD verdenkt Ridderkerks bedrijf van fraude in e-commerce

De fiscale opsporingsdienst FIOD is maandag een bedrijfspand in Ridderkerk binnengevallen. Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce, handel via het internet.

Om welk bedrijf het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Het vermoeden is dat het Ridderkerkse bedrijf heeft meegewerkt aan constructies, waardoor nergens in Europa omzetbelasting werd afgedragen over Chinese goederen die werden verkocht via internet.

Vermoedelijk maakte de onderneming gebruik van schijnconstructies in Spanje en Portugal om betaling van omzetbelasting te omzeilen. De ontdoken omzetbelasting wordt geschat op circa 13 miljoen euro.

Er zijn drie verdachten in deze zaak: een voormalig bestuurder en twee vennootschappen. Momenteel is er nog niemand aangehouden.