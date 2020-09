Nieuw concept van Voedselbank Rotterdam binnenkort open

Op deze nieuwe locatie kunnen zo'n vierhonderd cliënten van de voedselbank terecht. Ze mogen hier eens per week boodschappen doen. Het is niet de bedoeling dat ze hun winkelwagentje tot de nok toe vullen. Op basis van gezinsgrootte wordt bepaald hoeveel van ieder product iemand mee mag nemen.

Verbetering

"Dit is een hele grote verbetering natuurlijk ten opzichte van hoe het nu is. Omdat nu een standaardpakket wordt geleverd. In deze winkel is het eigen keuze. Dit is voor de mensen zelf echt een verbetering", vertelt Rob Boswinkel, directeur van de Voedselbank Rotterdam. Dit is trouwens niet de eerste voedselbank die op deze manier werkt. In Gorinchem is vorig jaar een soortgelijke winkel geopend.

Boswinkel legt uit dat deze werkwijze nog veel meer voordelen kent: "Mensen kunnen op een tijd komen die hun uitkomt want ze mogen kiezen in welk tijdsblok ze aanwezig zijn. Je gaat verspilling tegen, mensen kiezen geen dingen die ze niet lusten. En we kunnen nu meer geven op het gebied van non-food, dus verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Dat doen we nu mondjesmaat, omdat het lastig te combineren is met het uitdelen van levensmiddelen. Maar dat kan in zo'n winkel natuurlijk wel." Daarnaast is de drempel voor mensen om zich aan te melden voor de Voedselbank kleiner.

Boswinkel zou dan ook graag meer van dit soort winkels willen in Rotterdam. Maar hier zijn wel sponsoren voor nodig. "Je kunt je voorstellen dat zo'n locatie niet gratis is. De uitdeelpunten die we nu hebben zijn vaak in kerken en buurthuizen en die kosten geen geld. Maar het zal zometeen wel wat kosten als we dit allemaal willen organiseren op verschillende plekken."

Coronacrisis

Nu zitten we natuurlijk midden in de coronacrisis. Bij de Voedselbank zien ze een stijging van tien procent in het aantal cliënten, wat trouwens een stukje lager ligt dan in andere grote steden zoals Amsterdam (25 procent).

De Voedselbank Rotterdam is goed voorbereid. Een stijging van vijftig procent zouden ze hier nog aankunnen. "We hebben voldoende voedsel dat is het probleem niet. Met de transport en opslag zal het ook wel lukken. Alleen hebben we dan wel veel meer vrijwilligers nodig. Vooral vrijwilligers in de organiserende zaken."