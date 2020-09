'Een amateurvereniging kan niet zonder kantine-inkomsten'

Hoewel voetbalsupporters zich het afgelopen weekend keurig hebben gedragen in de stadions, zijn ze de komende tijd daar niet meer welkom. Ook bij het amateurvoetbal is er geen publiek meer toegestaan en de sportkantines moeten dicht. BVV Barendrecht heeft daar nu ook mee te maken.

De maatregelen zijn genomen om het coronavirus een halt toe te roepen. "We hebben natuurlijk al het nodige te verwerken gehad. Daar komt dit bovenop. Dit is voor de amateursportwereld desastreus", zegt Martin Seltenrijch, de voorzitter van BVV Barendrecht. "Een amateursportvereniging kan niet zonder de inkomsten van de kantine."

Nu gaat het nog redelijk met de club. "We hebben niet te klagen." Maar het verlies inlopen dat zich begin dit jaar heeft opgebouwd, toen de kantines ook dicht waren, gaat voorlopig niet meer lukken. "Daar komen nu nog eens een week of drie bij." De komende weken lopen ze een bedrag mis dat ligt tussen de 25 en 35 duizend euro.

Geen veldhuur

De club hoeft van de gemeente de komende drie maanden geen veldhuur te betalen. "Dat is dan wel weer een verschil. Bij gemeente Ridderkerk is toegezegd dat de sportverenigingen zes maanden geen huur hoeven te betalen. Maar dit zijn extra maatregelen die ons wel helpen natuurlijk."

Toch zijn de zorgen verre van voorbij. De club heeft namelijk kosten die gewoon doorlopen. Crisis of niet: denk aan trainers die moeten worden betaald, of aan de verlichting op de velden. "We hopen allemaal dat aan deze crisis heel snel een einde komt."

Seltenrijch hoopt van ganser harte dat er geen tweede lockdown komt. "Dan zijn de gevolgen nog ernstiger. Ik hou hoop dat het straks weer allemaal de goede kant op gaat."