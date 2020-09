RIVM: bijna vijfhonderd coronabesmettingen in onze regio, één persoon overleden

Opnieuw een forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid: 499. Het RIVM meldt dinsdag daarnaast één nieuw sterfgeval. Het gaat om een Dordtenaar die aan de gevolgen van het coronavirus is overleden.

Het aantal mensen dat corona heeft opgelopen loopt al dagen met honderden tegelijk op. Zondag werd een record bereikt van 515. Maandag is er sprake van 503 nieuwe besmettingen. Het totaal aantal coronagevallen sinds het begin van de crisis half maart staat nu op 18447.

Sinds maandag zijn zes mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege corona. Het gaat om drie inwoners van Rotterdam en één inwoner in de gemeenten Albrandswaard, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg opnieuw het hardst in Rotterdam (244). Daarna volgen Schiedam (37), Dordrecht (24), Vlaardingen en Lansingerland (22).

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 7 - 132

Albrandswaard: 9 - 231

Barendrecht: 18 - 463

Brielle: 2 - 79

Capelle aan den IJssel: 15 - 728

Dordrecht: 24 - 1013

Goeree-Overflakkee: 9 - 402

Gorinchem: 4 - 311

Hardinxveld-Giessendam: 3 - 76

Hellevoetsluis: 2 - 226

Hendrik-Ido-Ambacht: 7 - 229

Hoeksche Waard: 12 - 639

Krimpen aan den IJssel: 6 - 193

Lansingerland: 22 - 513

Maassluis: 9 - 267

Molenlanden: 4 - 207

Nissewaard: 16 - 476

Papendrecht: 3 - 158

Ridderkerk: 11 - 339

Rotterdam: 244 - 9569

Schiedam: 37 - 896

Sliedrecht: 2 - 122

Westvoorne: 3 - 68

Vlaardingen: 22 - 742

Zwijndrecht: 8 - 368

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?