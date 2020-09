Bouwvakker na uren bevrijd uit kruipruimte: 'Nu eerst even een colaatje'

Alsof het een dag was als alle anderen kwam hij vanmorgen aangelopen in de Beuklaan in Alblasserdam. Maar Ronnie was landelijk in het nieuws, omdat hij urenlang klem had gezeten tijdens werkzaamheden in een kruipruimte onder het huis.

"Het was wel even schrikken", zegt Ronnie als een waar ijskonijn. "Ik lag onder de vloer en we moesten bij het hoekhuis zijn. Daar konden we niet via de woning komen, dus moesten door deze kruipruimte. We hadden de fundering vrij gegraven en ik ging terug naar boven. Toen zakte het zand achter me in elkaar en kwam ik klem te zitten."



Geroep

Boven in de woning zat Adrie. "Ik had 'm al horen graven", vertelt hij. "En op een gegeven moment hoor ik hem een naam schreeuwen. Toen had ik het idee dat er echt wat mis was."

Enkele meters lager kon Ronnie nog net bij zijn telefoon. Daarmee belde hij een collega. Samen probeerden ze daarna om Ronnie vrij te krijgen, maar dat lukte ook niet. "Ik ging de kruipruimte in om te vragen hoe het met hem ging", zegt collega Toine. "Maar hij is gewoon rustig gebleven. Dat is gewoon het allerbelangrijkste."

Speciaal brandweer team

Ook voor de brandweer was het geen alledaagse klus, zo bleek dinsdag in Alblasserdam. Er werd een speciaal team opgeroepen die kan helpen bij beknelling. Zelfs het speciale team dat wordt ingezet bij rampenbestrijding kwam poolshoogte nemen in Alblasserdam.

"Het was wel heel bizar", gaat Ronnie verder. "Er was iemand van de brandweer al die tijd bij me. Die stelde me gerust. Ze wilden nog een infuus aanleggen, kalmeringspillen toedienen of pijnstillers, maar dat hoefde allemaal niet."

Vrij

En zo gingen de uren voorbij. En na behoorlijk wat graafwerk lukte het om hem vrij te krijgen. "Ik was alleen even duizelig", zegt Ronnie. "Maar daarna ging het eigenlijk best wel goed. Of ik nu een biertje wil? Nee hoor, gewoon wat suikers. Ik neem zo wel een colaatje."