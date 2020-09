Crisisexpert: 'Kabinet toon moed en leg het advies van het OMT naast je neer'

"Een duidelijke consistente lijn die niet voor discussie vatbaar is. Dat hebben we nodig. Er moet een mondkapjesplicht op drukke plaatsen komen", vindt crisisexpert Gert-Jan Ludden.

"Het is onbegrijpelijk dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ons kabinet adviseert om met onmiddellijke ingang mondkapjes te gaan dragen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en al. En tóch volgt men nog steeds advies van het OMT om het niét te doen. Dat is geen leiderschap wat we in deze tijd nodig hebben. Leg het advies van het OMT eens naast je neer, dat getuigt van moed. En daar ontbreekt het op dit moment aan", zegt de crisisexpert.

Ludden wil dat kabinet 'eenvoud en leiderschap' toont. "Er moet weer wat perspectief komen deze maanden. Ze proberen nu krampachtig polderend deze crisis aan te pakken. Het mag allemaal een stapje sterker worden aangezet wat helderheid en visie betreft!"

Zwalkend beleid

Het kabinet zegt dat ze een lockdown willen voorkomen. Maar er wordt nu veel aan de eigen verantwoordelijkheid en het eigen gedrag over gelaten.

Ludden: "En het kabinet creëert met wat zwalkend beleid toch steeds meer weerstand. De horeca en sport zijn weer het kind van de rekening, zonder dat ze betrokken zijn in de crisisbesluitvorming."

"De samenleving kijkt ook naar het kabinet want er zijn veel dingen niet op orde. Het testbeleid bijvoorbeeld rammelt aan alle kanten. De wachttijden lopen op en het wordt steeds ingewikkelder. Ook rond de corona-app en de coronawet is het behoorlijk stil. En dan hebben we het nog niet eens over de mondkapjesdiscussie. Ik denk dat veel mensen daar ook heel onrustig van worden. Als je dit probleem bij de winkeliers neerlegt om daar mensen op aan te spreken dan wordt het buitengewoon lastig".

De crisisexpert waarschuwt dat we in deze coronacrisis bijna altijd te laat zijn. "We zijn bijna altijd re-actief. We reageren pas als er een probleem is. We gaan nu met zijn allen steeds meer naar binnen in deze tijd van het jaar. Dus ik voorzie dat de problemen groter gaan worden. En het griepseizoen begint ook nu."

Het virus voor zijn

Ludden heeft nog een tal tips voor het kabinet. "Je moet nu al maatregelen gaan treffen voor verpleeghuizen. Je moet het virus echt een paar stappen voor zijn."

Ook wil Ludden dat we het dashboard op basis van meer gegevens gaan inkleuren. "Niet alleen de gezondheidscijfers invullen maar ook de toename van werkeloosheid, faillissementen, voedselbank bezoeken, suïcides op gaan tekenen."

"En", besluit Ludden: geef elke twee weken op een vast moment die persconferentie vanuit het kabinet."