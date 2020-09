Voormalig wielertalent Edo Maas richt zich jaar na dwarslaesie op toekomst

Oud-wielrentalent Edo Maas wil vooruit kijken. Na zijn val in de beloftewedstrijd van de ronde van Lombardije, waarin hij een dwarslaesie opliep, is de Rotterdammer niet bij de pakken neer gaan zitten. Maas is begonnen met een kunststudie op de Willem de Kooning Academie.

En daarin heeft hij voor zichzelf nu een nieuw doel gevonden, al is het wel een stuk vager dan profwielrenner worden, vertel de 20-jarige Maas. "Er komt toch meer adrenaline vrij als je een massasprint rijdt, dan als je een tekening maakt."

Om meer onafhankelijker te worden, is er afgelopen weekend een benefietwedstrijd georganiseerd. Het doel was om zoveel mogelijk geld in te zamelen, waardoor de ex-Sunweb wielrenner een aangepaste auto aan kan schaffen. De actie komt vanuit zijn oorspronkelijk wielerploeg. "Ik ben echt onder de indruk van al die mensen die me willen helpen; zowel met kleine als met grote gebaren."

Streefbedrag

Met de actie is ruim vierenhalf duizend euro opgehaald, waarmee het totaalbedrag op dit moment op 35 duizend euro komt te staan. Het streefbedrag is nog niet gehaald, maar met deze tussenstand komen ze al een heel eind.

Maas kwam op 6 oktober 2019 ten val in de afdaling van Madonna del Ghisallo. Toen hij weer probeerde aan te sluiten bij een groepje kwam er plotseling een voertuig op het parcours rijden. "Ik kon niet meer remmen en ben in die flank van van die auto gereden. Jelle de Jong, trainer van Team Sunweb, zegt: "Aan de manier van de val had ik meteen door dat het niet goed was." Sindsdien is Maas verlamd vanaf zijn borst. Ondanks alles ziet hij de toekomst positief tegemoet: "Als ik straks een auto heb, ben ik net zo vrij als ieder ander en kan ik uitzoeken wie ik echt ben."