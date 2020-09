Volgende week proef met coronasneltest in Rotterdam

Wie zich volgende week in een van de teststraten in Rotterdam laat testen op corona, kan de vraag krijgen om mee te werken aan een proef met een coronasneltest. De GGD en het Erasmus MC willen kijken hoe betrouwbaar en handig de beschikbare sneltest is. Die geeft in een kwartier een uitslag.

Hoe goed en betrouwbaar de sneltesten zijn, is nu nog niet duidelijk. Daarom wil de GGD in één teststraat niet alleen de normale PCR-test gebruiken, maar ook mensen vragen mee te werken aan de proef met de sneltest, legt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC uit.

"We zijn in Nederland aan het kijken: hoe goed is deze test? Hoe zou je ze kunnen inzetten naast de testen die we nu doen. Daarvoor moet je goed weten wat de testen waard zijn", zegt Koopmans.

"Er worden heel veel sneltesten aangeboden", legt de viroloog uit. "Als je de folders erbij leest, zijn ze allemaal heel goed. Dat wil ik best geloven, maar je moet ze wel testen op waar je ze echt voor wil gebruiken. Als iemand zich laat testen en de uitslag is positief, dan weten we wat er moet gebeuren. Maar als de uitslag negatief is, wil je wel zeker weten dat die persoon niet besmettelijk is."

Minder gevoelig

In Utrecht en Breda zijn al proeven met de sneltest. Volgende week start de GGD ook in Rotterdam. Het Erasmus MC en de GGD willen niet alleen weten hoe goed de sneltest is, maar ook wat zo'n sneltest betekent voor de teststraat. Moet deze eventueel anders ingericht worden? De tests worden naast elkaar gebruikt, iedereen krijgt sowieso de gangbare PCR-test. Zo kan de GGD de uitslagen van de PCR-test en die van de sneltest met elkaar vergelijken.

De sneltest neemt op dezelfde manier neusslijm af als de test die nu wordt gebruikt. Het verschil is dat je binnen een kwartier de uitslag hebt, als een soort zwangerschapstest.

"We weten dat ze wat minder gevoelig zijn", zegt Koopmans. "Dus mensen die minder virus bij zich dragen, zullen eerder negatief testen. We kijken nu hoe erg dat is. Als iedereen die besmettelijk is positief test, dan kun je zeggen: oké, dan werken we daarmee. We willen op korte termijn kunnen beslissen hoe die kunnen worden ingezet."

Vanaf welke dag precies en in welke teststraat de proef gaat draaien, is nog niet duidelijk.