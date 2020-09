'De Hulk' van Het Sloopteam: "Als mijn shop nu weer dicht moet dan is het klaar"

Naar de persconferentie keken 6,5 miljoen kijkers maar Ed was er daar niet één van. "Daar word ik helemaal depressief van. Ik heb mij vanmorgen wel een beetje ingelezen maar voor ons verandert er vrij weinig."

Eén van de nieuwe maatregelen is dat alle contactberoepen nu een registratieplicht hebben om het bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken. Dietz: " Voor ons verandert er vrij weinig omdat wij alles al op afspraak doen. Nu moet je gewoon wat meer gegevens invullen dan een telefoonnummer en een naam."

Mondkapjes

Ook was er even sprake van een mondkapjesplicht bij contactberoepen maar dat is niet door gegaan. En daar is Ed niet rouwig om: "Het is nu een advies maar om nou veertien uur met een mondkapje rond te lopen... liever niet."

Deze maatregelen gelden drie weken. Mochten er daarna opnieuw strengere maatregelen worden afgekondigd dan vreest Ed voor het voortbestaan van zijn shop: "Dan is het klaar. We zijn al twee en halve maand dichtgegaan". Ed gaat verder: "Ik kan niet meer werken dan ik kan werken. Ik kan niet dubbel zoveel klanten wegknippen."

De populaire docusoap 'Het Sloopteam' op Rijnmond heeft van Ed wel in één keer een bekende Rotterdammer gemaakt en dát bevalt hem wel. "Als ik voor elke handtekening en foto vijf euro zou krijgen dan hoefde ik niet meer te knippen. Nee, het is super leuk al die reacties."