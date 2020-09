Justitie eist 106 miljoen van zakenman in Rotterdams havenschandaal

Eigenlijk leek het laatste hoofdstuk al geschreven. In 2016 veegde de rechter in Rotterdam de claim van tafel, omdat justitie zich niet aan de regels zou hebben gehouden.

Dat zat zo. Aanvankelijk kwam justitie met een claim van 42 miljoen euro. Dat zou Van den Nieuwenhuijzen hebben verdiend met het faillissement van onder meer scheepswerf RDM. Maar in de strafzaak werd hij uiteindelijk in hoger beroep vrijgesproken van faillissementsfraude. En dus verviel de basis voor de claim.

Justitie gooide het over een andere boeg. De zakenman zou hebben verdiend aan de omkoping van havendirecteur Willem Scholten. En daar was hij wel voor veroordeeld (een jaar cel, 285 dagen voorwaardelijk). De nieuwe vordering: 111 miljoen euro. De rechter in Rotterdam wees die ommezwaai af: het OM mocht niet ineens met een geheel nieuwe claim komen.

Het gerechtshof in Den Haag zag dat in 2018 anders: het was geen nieuwe zaak, eerder een andere invulling van de al bestaande. De rechter in Rotterdam werd gesommeerd de zaak alsnog op zich nemen.

'Alleenheerser'

En dus staan op dinsdag 29 september 2020 alle partijen weer tegenover elkaar. Joep van den Nieuwenhuijzen zoals altijd strak in het pak en goedgemutst. Dit keer bijgestaan door maar liefst drie advocaten en een juridisch medewerker.

Justitie betoogt dat hij hoe dan ook persoonlijk voordeel heeft gehad van de omstreden leningen aan RDM, waar ‘Joep’ destijds de scepter zwaaide. "Hij was alleenheerser, schoof met het geld van de ene naar de andere afdeling en had de volle beschikking over het vermogen", somt justitie op.

Het RDM-geld zou onder meer zijn gebruikt voor de aanschaf van het jacht ‘Blue Gold’, een Aston Martin en contante opnames voor zijn zoons en toenmalige echtgenote. Het totale bedrag van 111 miljoen is iets naar beneden bijgesteld: 106 miljoen.

Onderbouwing 'piept en kraakt'

Van den Nieuwenhuijzen (64) hoort het allemaal hoofdschuddend en met een brede glimlach aan. Geen cent heeft hij aan RDM verdiend, blijft zijn standpunt. Het heeft hem eerder geld gekost.

Zijn advocaten schuwen de ferme termen niet. De claim is 'onnavolgbaar en exorbitant', de onderbouwing ervan 'piept en kraakt'. De vermeende ommezwaai van justitie - door de vordering op omkoping te baseren - wordt gezien als 'rijden op de snelweg met vierkante wielen'.

Zij benadrukken dat de redenatie van justitie veel te simpel is: RDM kreeg meer dan honderd miljoen, Van den Nieuwenhuijzen had het daar voor het zeggen, dús was dit geld van hem. "Je moet aantonen dat het geld hem persoonlijk toekwam en dat is niet zo. De kredieten zijn alleen zakelijk gebruikt."

'Onzinnige claim'

Joep van den Nieuwenhuijzen: "Het OM is al dertig jaar onafgebroken met een strijd bezig tegen mij (in 1991 handel met voorkennis HCS; vrijspraak, red.) en het leidt steeds tot niks. Dit is een volkomen onzinnige claim. Het OM zegt dat ik mógelijk over het geld beschikte. Maar het gerechtshof heeft al vastgesteld dat dat niet het geval was."

Oud-havendirecteur Willem Scholten is in 2017 overleden. Hij had vlak ervoor een schikking getroffen met justitie zodat er geen aparte ontnemingszaak tegen hem werd gevoerd.

De rechter in Rotterdam doet op 17 november uitspraak in de zaak tegen Van den Nieuwenhuijzen. Sowieso een bijzondere dag voor hem: hij is jarig en wordt dan 65 jaar.