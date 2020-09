Uros Spajic speelgerechtigd voor Feyenoord

Uros Spajic kan gaan meetrainen met Feyenoord. De Servische verdediger werd twee weken geleden al aangetrokken, maar kreeg dinsdag pas een werkvergunning. Spajic is daarmee ook direct speelgerechtigd voor de Rotterdammers.

De 27-jarige international van Servië kwam op huurbasis over van FK Krasnodar en daar kwam het nodige papierwerk bij kijken. Naast een werkvergunning moest er ook een verblijfsvergunning voor de voetballer geregeld worden.

Nu dat allemaal achter de rug is sluit Spajic aan bij de selectie van Dick Advocaat. In theorie kan hij zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II al debuteren voor Feyenoord.