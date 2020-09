Zorgen om middenstand, horeca en sportclubs bij Rotterdamse politici: 'Markthal kan omvallen'

Politici in Rotterdam zeggen veel begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen die nodig zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Maar er is wel de angst dat de lokale economie door de beperkingen hard wordt getroffen.

D66 Rotterdam is altijd kritisch geweest op het vervroegen van sluitingstijden in de horeca. Toch kan de partij begrijpen dat daar nu wel voor gekozen is. "We moeten zien te voorkomen dat er weer al die opnames komen en de zorg weer overbelast raakt. Dat we daardoor dan maatregelen zouden moeten nemen die zo erg zijn voor onze horeca, middenstand en economie, dat moeten we voorkomen", zegt Chantal Zeegers van D66.

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans vindt de nieuwe maatregelen die vanaf 18:00 uur gelden stevig. "Ontzettend jammer, maar wel broodnodig". Karremans hoopt dat er door handhavers nu niet weer vol op horecacontroles wordt ingezet. De meeste horecazaken houden zich volgens hem prima aan de maatregelen. "Handhaving moet juist vooral optreden tegen illegale feestjes."

'Veel ondernemers bijna failliet'

Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans vindt de maatregelen erg rigoureus. "Als je nu kijkt naar onze binnenstad, daar is 45 procent technisch failliet, zo begrijp ik van de winkeliers. Daar hoef je nog maar een paar tikjes tegenaan te geven en ze vallen om. Dan hebben we het echt over een Markthal die kan omvallen. Wie gaat dat betalen?"

Eerdmans zegt dat er extra geld voor deze ondernemers nodig is. Net als voor de sportclubs die zonder inkomsten zitten nu er geen publiek bij wedstrijden zit en de kantines sluiten. "We redden Blijdorp en Ahoy, maar wie redt de ondernemers van Rotterdam?"

"Ik kan niet inschatten in hoeverre we doorslaan ten opzichte van het virus. Er wordt door artsen gezegd: het loopt hier echt uit de hand en we moeten nu de ic's gaan bewaken, want anders gaat het fout. Maar je kan niet een binnenstad laten omvallen." Eerdmans vindt dat de maatregelen van de mondkapjes in onder andere winkels wel eens de laatste zet kan zijn voor de ondernemers. "Wie gaat er dan nog leuk winkelen?"

Landelijk besluit mondkapjes

Ook GroenLinks heeft het over de pijn van de ondernemers en vindt dat er met het kabinet overlegd moet worden over extra geld en andere vormen van compensatie. Maar volgens Lies Roest van GroenLinks Rotterdam zijn de maatregelen die nu ingaan nodig. "We moeten met z'n allen proberen een tweede lockdown te voorkomen. Dat kan alleen als we allemaal ons uiterste best doen om ons hieraan te houden."

De PvdA en de SP vinden dat er landelijk een besluit moet worden genomen over mondkapjes. De huidige situatie, waarbij de maatregelen van plaats tot plaats kunnen wisselen, is niet wenselijk. Niemand weet meer precies wat er dan waar nodig is, zeggen de partijen.