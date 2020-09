Nieuwe horecamaatregelen: voor de één geen gevolgen, voor de ander zijn weg naar faillissement

Nieuwe horecamaatregelen in Dordrecht: voor de een geen gevolgen, voor de andere zijn weg naar faillissement

Marcel loopt daarmee aanzienlijke inkomsten mis, want het aantal gasten dat dinsdagmiddag op zijn terras zit, is met ingang van de nieuwe regels al te veel. "Dan zouden we eigenlijk al mensen moeten wegsturen. Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt."

Bericht gaat verder onder de foto van eigenaren Robert Chaudron en Marcel Visser van Dordts Genoegen

Het kan nog erger. Bij Stadscafé Rijke begint het normaal gesproken pas echt om 22:00 uur. En dan moeten ze met de nieuwe maatregelen al dicht zijn. Maar er zijn ook ondernemers waar de maatregelen meevallen, zoals bij Eethuis Caïro.

Geen gevolgen

"Ik heb er geen last van omdat ik al 21 jaar ´s avonds om 22:00 uur sluit", vertelt eigenaar Maher Nakhla. "Ik ben blij met de maatregelen. Het is veiliger voor ons, voor onze kinderen en voor onze familie. Voor ons allemaal."

Bericht gaat verder onder de foto van Maher

Maher begint hard te lachen als onze verslaggever vraagt of het maximum aantal van 30 gasten gevolgen heeft voor zijn zaak. "Bij mij passen maximaal misschien vijf mensen. Zo'n klein zaakje." Toch is het ook voor Maher geen makkelijke tijd. "Het is lastig."

Extra steun

Marcel Visser van Dordts Genoegen denkt dat het noodzakelijk is dat er nieuwe steunmaatregelen voor horeca-ondernemers moeten komen. "Gisteren is er eigenlijk geen enkele vraag over gesteld, maar ik verwacht een tsunami aan faillissementen."

Over zijn eigen zaak is Marcel positief. "We zijn een mooie zaak op een mooie locatie, dus ik spreek de wens en de verwachting uit dat wij het zeker wel gaan halen. Maar makkelijk zal het niet zijn."