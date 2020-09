Uitgekleed Havencongres in teken van gevolgen en kansen coronacrisis

"De Rotterdamse haven is als een schip in de mist, dat hoopt daar - zonder op de klippen te varen - weer uit te komen." Het was een terloopse opmerking van CEO Pieter van Oord van familiebedrijf Van Oord, maar met die metafoor vatte hij het gevoel van veel aanwezigen bij het 38e Havencongres samen. De coronacrisis heeft de bedrijven hard geraakt, maar er zijn ook kansen voor de toekomst, mits de tweede golf geen roet in het eten gooit.

Het Havencongres zou eigenlijk al in maart plaatsvinden, maar door de COVID-19-uitbraak ging dat niet door. De jaarlijkse bijeenkomst voor directeuren en professionals uit de haven werd naar september verzet, niet wetende dat nota bene de avond voorafgaand aan het congres de tweede coronagolf officieel een feit was.

De zaal van het gloednieuwe Theater Zuidplein oogde dan ook akelig leeg, met veel lege stoelen en deelnemers op ruime afstand van elkaar. Sommige deelnemers keken vanuit huis of werk mee naar de livestream. Ook een paar sprekers besloten op afstand hun visie op de toekomst voor de Rotterdamse haven toe te lichten.

Digitalisering

Zo gaven ambassadeur Alan Wolf (World Trade Organisation), Marc Engel (Unilever), en Farid Trad (CMA CGM Global) via een live-verbinding hun visie op de gevolgen van de coronacrisis en de kansen op de middellange en lange termijn voor bedrijven in de haven. Sterk inzetten op digitalisering van de productielijn en fors investeren in de verduurzaming van schepen en brandstof klonk het onder meer uit hun mond.

Ook CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam hield vanwege een lichte verkoudheid zijn betoog vanuit zijn werkkamer. De Rotterdamse haven heeft last van de coronacrisis, maar wordt minder hard getroffen dan aanvankelijk gedacht. Overheid en bedrijfsleven moeten volgens Castelein flink investeren in waterstof, wil Rotterdam de klimaatdoelen halen en haar marktpositie als grootste haven van Europa behouden.

Birgit Gijsbers (plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) was het met Castelein eens. Ze wist alleen nog niet waar ze de benodigde miljarden voor de aanleg van de infrastructuur vandaan moest halen. In de dit voorjaar gepresenteerde Havennota 2020-2030 staan weliswaar enkele overheidsinvesteringen opgesomd, maar concreet is er nog geen potje gevonden voor de aanleg van een waterstofbuis naar Limburg en Duitsland.

Castelein wees haar ook op de CO2-heffing en het stikstofdossier dat de haven uit de internationale markt prijst. Volgens Gijsbers heeft het ministerie ook zelf last van die stikstofeisen en worden met de CO2-heffing duurzame investeringen gedaan.

Personeel

Enkele korte interviews met de CEO’s van Van Oord, BP Nederland en Neele-Vat Logistics gaven een aardig inkijkje in de ondernemingsuitdagingen waar zij voor staan. Hoe houd je je personeel gemotiveerd als veel collega’s op straat komen te staan? Van Oord moest 500 van de 5000 medewerkers wereldwijd ontslaan en bij BP vielen wereldwijd 10.000 banen weg. De directie van Neele-Vat besloot enkele dagen mee te helpen met het lossen van de containers.

En hoe verleg je ondanks de crisis je koers naar een duurzamer bedrijf? BP Nederland gaat de komende jaren miljarden investeren in de energietransitie en bouwt de raffinaderij volledig om. Neele-Vat kiest voor beton in plaats van staal en zonnepanelen op het dak bij de uitbreiding van de warehouses op de Maasvlakte. En Van Oord bouwt windmolens in de Noordzee die idealiter de groene energie gaan leveren voor de groene waterstof van de toekomst.

Directeur Bas Janssen van Deltalinqs memoreerde tot slot het tragische verlies van de kersverse voorzitter Atzo Nicolai. Slim investeren en samenwerken, was zijn credo. Mainport Rotterdam moet dan ook een Brainport worden, besloot Janssen.