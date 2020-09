Het weer van vandaag: bewolkt met af en toe zon

Vandaag zijn er wolkenvelden, maar tussendoor breekt ook de zon regelmatig door. Er is een kleine kans op een lokale bui. De temperatuur loopt op naar 18 of maximaal 19 graden. De zuidenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten uit de bewolking steeds verder toe. Aan het eind van de nacht kan er met name in de westelijke helft van de regio al wat regen vallen. Het koelt af naar 14 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind.

Regenachtig

Morgen is het bewolkt en gaat het regenen. De temperatuur blijft dan steken op slechts 15 graden. In de ochtend waait er een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. Later draait de wind naar het westen. Aan het eind van de middag trekt de regen weg en breekt de zon nog even door. Er is dan nog wel kans op een enkele bui.

Ook op vrijdag en in het weekend houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon laat zich maar weinig zien en er valt geregeld regen. De temperatuur loopt vanaf vrijdag nog maar op tot een schamele 13 of 14 graden.