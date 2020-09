Horeca vroeger dicht: 'Dit is zó demotiverend'

De horeca sloot dinsdag voor het eerst volgens de nieuwe maatregelen om 22:00 uur. Vanaf 21:00 uur waren er geen nieuwe gasten meer welkom. In café De Gele Kanarie aan de Goudsesingel in Rotterdam konden ze niet wennen aan het idee om vroeger dicht te gaan.

"Hoe lang gaan we dit nog volhouden", vraagt horecaondernemer Ron de Jong zich hardop af, vlak voor het vervroegd sluiten van één van zijn vijf horecazaken.

Volgens De Jong is de klap van de nieuwe maatregelen in de horeca mentaal een zware. "In de zomer trok het echt aan. De gasten waren enthousiast, het personeel en ik waren weer enthousiast. Maar deze maatregelen zijn zó demotiverend dat ik me afvraag: 'Hoelang gaan we hier mee door?'"

Financiële impact

Ook financieel wordt De Jong met zijn vijf horecaondernemingen hard geraakt door de verscherpte maatregelen. "We hebben gisteravond snel een sommetje zitten maken. Wat lopen we aan omzet mis als we gasten na 21:00 uur niet meer binnen laten en om 22:00 uur sluiten? Dat scheelt ons zo'n honderdduizend tot honderdvijftigduizend euro, en dat bovenop de klap van het voorjaar."

Dat er geen rekening wordt gehouden met de grootte van een horecagelegenheid is voor De Jong onbegrijpelijk. "Iedereen mag nu dertig mensen binnen ontvangen en veertig buiten. Dat is een hard gelach, op iedere vergunning staat het aantal vierkante meter van een zaak. Hoe moeilijk kan het zijn om dan maatwerk te leveren?"

De Jong vreest dat gasten wegblijven en enkele bezoekers zijn dat met hem eens. "Als je laat uit je werk komt, dan heb je geen tijd meer om te gaan. Dus mensen zullen minder snel wat gaan eten doordeweeks, omdat je 's avonds geen tijd meer over hebt", laat een gast weten.