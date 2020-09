Bewoners Humanitas-verpleeghuizen alleen op eigen kamer zonder mondkapje

Humanitas besloot dinsdagavond tot de drastische mondkapjesplicht voor personeel, bewoners en bezoekers.

Eerder liet ConForte, de koepelorganisatie voor verpleeghuizen in Rotterdam, al weten dat in de meeste verpleeghuizen in Rotterdam een mondkapjesplicht geldt.

Stichting Humanitas valt daar ook onder en maakt als eerste bekend hoe specifiek die mondkapjesplicht daar wordt doorgevoerd. Iedereen die gebouwen van Humanitas in wil, van bezoekers tot leverancier, moet een mondkapje dragen.