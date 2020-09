Rotterdam betaalt met deel opbrengst Eneco-aandelen omscholing werkzoekenden

Rotterdam gaat in 2021 verder met het deze maand opgezette Scholingsfonds. Daarmee deelt de gemeente zogenaamde scholingsvouchers uit aan Rotterdammers die werk zoeken. Door middel van zo'n voucher betaalt de gemeente scholing voor werk in een 'kansrijke sector' zoals de zorg, het onderwijs en techniek.

Het Scholingsfonds begon deze maand met 300 vouchers. Rotterdam wil nog 14 miljoen euro in het fonds storten en hoopt daarmee nog eens tienduizend Rotterdammers aan scholing en werk te helpen.



De eerste 300 vouchers zijn voor jongeren die dit jaar hun mbo-diploma hebben behaald voor een beroep waar door corona weinig werk is te vinden. Ook werkzoekenden van wie de WW binnenkort afloopt en mensen met een bijstandsuitkering kunnen een voucher aanvragen.

Eneco-aandelen

Met de extra miljoenen van de gemeente zouden ook Rotterdammers die op zoek zijn naar ander werk in aanmerking komen voor een scholingsvoucher. Dat geld komt uit de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Rotterdam wil dat het Rijk, het UWV en andere sociale organisaties ook 14 miljoen in het fonds stoppen.

"Het is voor veel mensen onzeker of ze hun baan kunnen behouden en veel mensen zijn helaas al werkloos geworden door corona", zegt wethouder Richard Moti van werk en inkomen. "We zien tegelijkertijd dat er in sectoren als de zorg, techniek of het onderwijs nog altijd veel vraag is naar medewerkers.”

De scholingsvoucher is maximaal 2.500 euro waard en geldt voor een opleiding tot en met mbo 4-niveau. Volgens de gemeente hebben zich tot nu toe 156 werkzoekenden gemeld voor een voucher. Die mogen op gesprek komen bij een scholingsadviseur.