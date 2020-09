Geen publiek bij Feyenoord: 'Logisch, maar enorm zonde'

Als er afgelopen zondag geen afstand zou worden gehouden tussen de supporters, zou er geen publiek meer welkom zijn bij wedstrijden van Feyenoord. De supporters deden hun best, maar dat bleek tevergeefs: maandag werd aangekondigd dat er helemaal geen supporters meer welkom zijn de komende drie weken.

Zonde

"Teleurstelling", was Ravenhorsts eerste reactie. "Het is heel dubbel. Aan de ene kant zagen we het ook al wel aankomen en onze gezondheid staat voorop, maar het is ook enorm zonde."

Om minder supporters in de Kuip toe te laten, konden Feyenoord-supporters met een seizoenskaart kiezen welke van de eerste drie wedstrijd ze wilden bezoekers. De 13 duizend fans die over drie weken naar Feyenoord-Sparta zouden gaan, komen toch wat bedrogen uit. "Ja, die kunnen niet gaan."

Gelukkig is er voor alles een oplossing. "De club gaat zorgvuldig kijken of zij die Sparta als eerste wedstrijd hadden uitgekozen en nog niet zijn geweest, voordeel kunnen krijgen als publiek wel weer welkom is."

Hoop

Ravenhorst houdt hoop voor de wedstrijd van 8 november, maar ziet het tegelijkertijd ook somber in. "Ik hoop dat het gewoon doorgaat. Ik hoop het, ik wil het, maar of het ook lukt. De verwachtingen voor volgende week zijn dat er misschien wel 50 duizend besmettingen per dag zijn..."

In de tussentijd zit er niets anders op dan wachten. "Je mist het enorm", merkt hij nu al. "Een of twee wedstrijden ben je in de Kuip geweest. Heel fijn, om eindelijk weer in het stadion te zijn en nu zit je weer thuis. Thuis kijken is toch echt veel minder leuk."