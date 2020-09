Shell: duizenden banen verloren bij reorganisatie; 'regio blijft buiten schot'

Bij het bedrijf zijn nu nog 83 duizend mensen in dienst, onder meer op de raffinaderij in Pernis.

Het Nederlandse oliebedrijf is zwaar getroffen door de coronacrisis. De olieprijs is flink gedaald en er is minder vraag naar brandstof. In het tweede kwartaal van dit jaar werd een verlies geboekt van achttien miljard dollar, een record.

Nu de gevolgen van de corona-uitbraak langer aanhouden moet er gesneden worden, zo staat in het kwartaalbericht van de multinational.

Shell houdt zich tegenwoordig niet alleen maar bezig met olie. Zo werkt het mee aan de bouw van meerdere windmolenparken op de Noordzee.

Niet in onze regio

Vakbond FNV verwacht nog niet dat de reorganisatie grote gevolgen zal hebben voor de raffinaderijen in Moerdijk en Pernis. "In Moerdijk is net een grote vernieuwing aangekondigd van het materiaal", zegt Egbert Schellenberg van de bond. "Dus daar zal het allemaal wel doordraaien."

Volgens de vakbond is het ook niet heel waarschijnlijk dat er in Pernis harde klappen gaan vallen. "Zolang de productie op zeventig procent van de maximale capaciteit ligt moet je de fabrieken laten draaien. Dan heb je dus iedereen nodig", legt Schellenberg uit.

Schellenberg verwacht dat de hardste klappen vallen in de managementlaag van de multinational.